LIVE – Atalanta-Bologna: le formazioni ufficiali

Questo pomeriggio il Bologna di Vincenzo Italiano è atteso alla New Balance Arena di Bergamo per sfidare l’Atalanta di Raffaele Palladino nella 37^ e penultima giornata di Serie A. Per i rossoblù si tratta della seconda trasferta di fila dopo quella di Napoli, nonché di una delle ultime occasioni per provare a compiere il miracolo sportivo: scavalcare la Dea stessa e ottenere il settimo posto in classifica, valido per l’accesso alla Conference League. Restate con noi per seguire la cronaca live di questo avvincente (e vero e proprio) scontro diretto.

La cronaca LIVE di Atalanta-Bologna

Disponibile dalle ore 18:00.

Le formazioni ufficiali e il tabellino

Marcatori:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Krstovic; Raspadori. All. Palladino.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Helland, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

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