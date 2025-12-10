Caja post Bergamo-Fortitudo (65-56): «Di più non potevamo fare»

Una Fortitudo in piena emergenza infortuni cade ancora in trasferta, questa volta contro Bergamo per 65-56. Serata difficile per i biancoblù. In una gara senza strappi, fatta di parziali minimi e fasi di grande confusione, Bologna rimane agganciata fino all’ultimo quarto, poi si scioglie di fronte alla maggiore energia e alla precisione dei padroni di casa.

Il commento postpartita di coach Attilio Caja

Ecco le parole di coach Attilio Caja al termine della sfida. «A me è piaciuto tutto della mia squadra. Faccio i complimenti a Bergamo che ha vinto ma i miei sono stati bravissimi. Hanno giocato in 5. Mancavano tre titolari. Tutto mi è piaciuto. Solo complimenti e bravi a loro, ma anche ai miei che sono stati bravissimi, siamo stati avanti 14 minuti e Bergamo 20. Non avevamo Moore, Fantinelli, Mazzola, Imbrò è rientrato oggi, De Vico è alla seconda dopo mesi di inattività. Io faccio i miei complimenti ai ragazzi. Hanno combattuto in pieno stile Fortitudo. Penso che difensivamente la partita sia stata perfetta. Sono molto contento di quelli che hanno giocato. Anche i tifosi devono essere molto contenti».

