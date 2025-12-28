Caja post Rieti-Fortitudo (68-62): «Difficile pensare di vincere in questo modo»

La Fortitudo saluta il 2025 con una sconfitta che lascia più interrogativi che alibi. Al PalaSojourner finisce 68-62 per Rieti, ma il punteggio racconta solo in parte una gara nella quale i biancoblù non sono mai riusciti a prendere realmente in mano il match. Sempre in affanno, confusa nelle scelte offensive e incapace di imporre il proprio ritmo, la squadra di Attilio Caja resta aggrappata al risultato più per inerzia che per reale convinzione. A fare la differenza non è solo la maggiore solidità dei laziali, ma soprattutto l’ennesima prestazione opaca di una Fortitudo fragile lontano dal PalaDozza, povera di idee e mai davvero dentro la partita.

Il postpartita di Rieti-Fortitudo di coach Attilio Caja

Ecco le parole di coach Attilio Caja: «Facciamo i complimenti a Rieti, quando vinci sei più bravo. Noi pur avendo fatto una difesa molto solida e attenta, concedendo davvero poco e facendo bene a rimbalzo, è semplice vedere poi come con lo stesso numero di tiri da 3 loro hanno il 25% e noi il 10%. Abbiamo tante assenze, ma non sono quelle che hanno influito sulle percentuali, difficile pensare di vincere in questo modo anche se si difende bene. Oggi abbiamo visto la fotografia della nostra stagione: alla prima settimana abbiamo perso un giocatore per la stagione, poi uno per due mesi, poi altri e oggi un italiano che si è fatto male subito. E’ abbastanza frustrante».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook