Caja post Rimini-Fortitudo (83-68): «Spiace per i nostri tifosi»

Una Fortitudo ancora in emergenza infortuni cade per la terza volta consecutiva in trasferta. Al Flaminio un’altra serata difficile per i biancoblù, che partono bene, subiscono un break nel secondo quarto e rincorrono fino al finale, arrendendosi solo nell’ultima frazione. Di seguito le parole di coach Caja sulla sconfitta con Rimini per 83-68.

Il commento postpartita di coach Attilio Caja

Ecco le parole di coach Attilio Caja al termine della sfida. «Complimenti a Rimini che ha vinto la partita, ha avuto due giocatori che l’hanno spaccata: Ogden ha fatto partita importante rispetto ai nostri lunghi, e Tommasini ha messo i canestri importanti. Spiace per i nostri tifosi, che ci sono sempre vicini e ci hanno seguito pure oggi, noi non riusciamo a dare loro le soddisfazioni che meritano. Dobbiamo fare meglio ma non ci riusciamo, e questo mi dispiace: ci penso ogni giorno in palestra, ma non ce la facciamo. Dove siamo mancati? Ogden ha fatto giocate che Sorokas non ha fatto, e sono lo stesso ruoli. Tommasini ha fatto giocate importanti, noi a parte la partenza di Della Rosa non abbiamo avuto altro. Abbiamo Moore che è appena rientrato, Imbrò che è stato fermo, e ci sono stati presenti ma ad onor di firma. Abbiamo tifosi che sono sempre con noi, ma non riusciamo, non riusciamo. La Coppa Italia? Noi guardiamo partita per partita, ad ogni allenamento guardiamo in quanti siamo: oggi Moore è rientrato perché il suo sostituto mercoledì si è fatto male dopo 5’. Poi servirebbe evitare margini di errori, e non tutti quelli che sono andati in campo hanno fatto il loro. Difensivamente siamo solidi, facciamo giocate, ma in attacco manca qualità».

