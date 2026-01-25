Caja post Scafati-Fortitudo (90-85): «È stata la nostra migliore partita in trasferta»

La Fortitudo cade 90-85 (ancora una volta in trasferta) dopo un overtime. Partita lunghissima contro Scafati al PalaMangano, che la squadra di Caja va anche vicina a portare a casa con grande cuore e determinazione. Sul finale però pesano errori e stanchezza, condannando i biancoblù all’ennesimo ko lontano dal PalaDozza.

Il commento di coach Caja post Scafati-Fortitudo

Ecco il commento di coach Caja nella consueta conferenza stampa post partita. «Faccio i complimenti a Scafati per la vittoria. Ma devo dire bravi anche ai miei, che hanno fatto una partita gagliarda contro una squadra forte. Abbiamo combattuto bene a rimbalzo e in difesa, abbiamo fatto una buona partita. Per vincere avremmo dovuto farla ottima, ma non siamo riusciti. Ci è mancata attenzione in certi momenti, con tutte le palle perse, che fanno la differenza tra fare una buona partita e una ottima per vincere. La nostra migliore partita in trasferta, è un buon auspicio per il futuro».

