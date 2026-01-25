Il cuore non basta: Scafati piega la Fortitudo all’overtime 90-85

GIVOVA SCAFATI 90-85 FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA ()

Dopo due successi consecutivi, la Effe cade a Scafati. Una Fortitudo mai arrendevole rimonta due volte, mette la testa avanti nel finale e porta la gara ai supplementari, ma nel momento decisivo paga errori e stanchezza. Al PalaMangano finisce 90-85 per la Givova: si verifica ancora il tabù trasferte.

La cronaca di Scafati-Fortitudo: primo tempo

Quintetti iniziali:

Givova Scafati: Walker, Iannuzzi, Mollura, Allen, Mascolo.

Fortitudo Bologna: Fantinelli, Sarto, Anumba, Sorokas, Perkovic.

Primi minuti a mani ghiacciate. Dopo qualche ferro, entrambe le squadre si sbloccano. Per i Caja’s si mostrano i fantasmi di brutte trasferte: la Effe comincia con uno 0 su 5 dall’arco, ma compensa con una serie di rimbalzi offensivi e con qualche post basso dal pitturato efficace, oltre ad una difesa particolarmente rigida. Dinamica che a metà primo quarto permette ai biancoblù di costruire un primo buon vantaggio. In pochi possessi e senza ritmo però Scafati riesce a ritrovare il pareggio, poi dopo diversi minuti il primo vantaggio della partita. Sulla tripla di Sorokas si chiude 14-16 un primo quarto piuttosto equilibrato al PalaMangone.

Inizia meglio Scafati il secondo periodo, andando subito a segno da tre dopo il brutto 0-7 visto nei primi 10′. Tuttavia, restano troppi i tiracci che toccano il primo ferro, pertanto si rimane su punteggi molto bassi. Piano piano iniziano a scaldarsi le mani di Italiano e Sarto, ma in generale la continuità non è la parola chiave della partita. Inoltre, la Effe per ben tre volte sfora i 24 secondi del cronometro con la palla in mano, sintomo di più di qualche problema di costruzione. Si susseguono errori su errori al tiro con bassissime percentuali, ma nessuna delle due squadre ne approfitta mantenendo il risultato tutto sommato equilibrato. Sul finale però gli uomini di Vitucci trovano qualche soluzione offensiva efficace e riescono a portarsi così sul doppio possesso di distanza: a metà è 36-30.

Secondo tempo

Stoppatone di Mascolo su Anumba in avvio di ripresa. Da qui la Effe trova una reazione: due triple consecutive e situazione di nuovo in parità. Se da un lato i Caja’s sparacchiano da tre cercando di invertire la rotta, lato padroni di casa è Pullazi a permettere ai campani di restare in leggero vantaggio con 7 punti di fila e a mantenere lontani gli ospiti. Sorokas prova a mettersi in proprio ed accorciare, ma anche Mollura aggiunge il suo nome ai punti dei gialloblù. Le cose iniziano a girare quando a tre minuti dal termine Scafati si fa un autocanestro e l’inerzia si sposta lato ospite. Il momentum colpisce anche Perkovic, che con un’altra tripla manda i suoi a -1. La Effe prova addirittura ad autosabotarsi poi con un fallo tecnico a coach Caja, ma a sorpresa gli uomini in blu non perdono concentrazione e vanno anche in vantaggio di due con una tripla di Imbrò sulla sirena: 55-57 alla mezz’ora.

Botta e risposta al PalaMangano

Fallo tecnico a Vitucci neanche rientrati in campo: la Effe va in vantaggio di un possesso pieno. Complice qualche errore di troppo in costruzione (passi, passaggi sbagliati), la Effe non allunga e Scafati torna ad agganciarsi. Punteggio fermo poi per alcuni minuti, fino allo step back perfetto di Mascolo che rimanda in vantaggio i padroni di casa, molto più rigidi in difesa rispetto a quanto visto nei primi tre tempi. Botta e risposta delle due squadre: con Imbrò ai liberi la Fortitudo torna in vantaggio, Mascolo risponde da tre. In mezzo, l’uscita per falli di Della Rosa. Silenzio assordante per qualche minuto, con tanti falli e tanti ferri.

Fino alla tripla di Allen, che fa esplodere il PalaMangano e firma il +5 Scafati. Fantinelli prova ad accorciare in un finale al cardiopalma, ma trova il muro del solito Allen che ricaccia indietro i biancoblù. Inerzia tutta dalla parte dei padroni di casa, ma in parte la Effe non muore mai e in parte Scafati si butta via: Sorokas firma la tripla del -2, poi i liberi di Perkovic. Si torna in parità a 20 secondi dalla fine. Bruttissimo ultimo possesso di Scafati: si va all’overtime.

Primo tempo supplementare

Tripla di Italiano in avvio di overtime, poi Allen: parziale 5-0 di Scafati. Qualcosa nella zona di Caja non funziona, infatti il coach richiama i suoi con un time-out. Perkovic vi esce e subito segna una tripla fondamentale, ma Allen riallunga e Italiano lo segue con un altro canestro da tre punti. La Effe non si arrende e segna ancora con Imbrò, mentre segnano anche Mascolo e poi Sarto dopo uno stoppatone di Mascolo su Sorokas. A 40 secondi dalla fine, dopo l’ennesima tripla di Imbrò, ancora tutto da giocare. Tuttavia, sul canestro sbagliato proprio di Imbrò, si chiude una gara infinita: la Fortitudo non sfata il tabù trasferte e crolla al PalaMangano 90-85.

