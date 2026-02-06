Caja post Torino-Fortitudo (68-73): «Vittoria di squadra in una partita difficile»

La Fortitudo conquista una vittoria pesante al termine di una gara ruvida e tutt’altro che scontata, affrontata con attenzione e senso della misura. Dopo un avvio in equilibrio, la Effe prende progressivamente in mano il controllo del match, alzando l’intensità difensiva e trovando continuità offensiva nei momenti chiave. Torino prova a restare agganciata sfruttando qualche passaggio a vuoto dei biancoblù, ma Bologna risponde con lucidità, difendendo forte e gestendo i possessi decisivi senza perdere compattezza. Un successo costruito più sulla solidità che sullo spettacolo, figlio di una prova collettiva che conferma la crescita della squadra anche lontano da casa.

Le parole di coach Caja

Ecco il commento di coach Attilio Caja al termine della gara. «Siamo molto contenti, vittoria di squadra in una partita estremamente difficile ma tenendo il controllo sulla partita, Torino è stata avanti solo all’inizio poi siamo andati avanti noi anche con buoni margini. Abbiamo tenuto Torino a 68, tanto di cappello ad Allen che ha fatto gara di altissimo livello e la scarica di Teague. Lì meriti loro, noi magari qualche palla persa in attacco che ci ha portato a soffrire fino alla fine. Ma sono contento perché tutti hanno dato la loro mano, anche chi è uscito dalla panchina. Perkovic ha giocato da straniero, e noi dopo esserci andati vicini siamo riusciti a vincere quando la vittoria in trasferta poteva diventare un tarlo. Noi bene nei possessi difensivi decisivi, faticando forse in certe occasioni di attacco risultando un po’ prevedibili: facciamo fatica giocando dal palleggio, ma è stata una prova di squadra, 20 assist lo dimostrano. De Vico? Già aveva fatto una partita buona domenica in casa, oggi ancora meglio: era fermo da febbraio, un anno di inattività per uno sportivo è incredibile. Ma può diventare un giocatore importante, ci confidiamo molto, aspettiamo che riprenda il ritmo così come Imbrò che è ancora un po’ indietro».

