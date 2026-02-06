BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Torino-Fortitudo (68-73). Cade il tabù al Pala Gianni Asti
La Fortitudo costruisce il successo nel secondo quarto, poi stringe i denti contro il ritorno di Torino e porta a casa una vittoria di maturità.
La Fortitudo espugna Torino con una prova di sostanza e nervi saldi, costruendo il successo nel secondo quarto e difendendolo con i denti fino alla sirena. Non mancano i momenti di sofferenza, né un Allen formato extralusso, ma Bologna resta compatta e lucida nei possessi chiave, trovando in Perkovic e Della Rosa i colpi giusti per portare a casa due punti pesanti.
Le pagelle di Torino-Fortitudo (68-73)
Flats Service Fortitudo Bologna
-
Toni Perkovic: 22 punti (3/6 da due, 3/6 da tre). La fiamma che scalda una partita spesso fredda. Quando la palla pesa come piombo, se la prende senza esitazioni e la trasforma in ossigeno puro. Voto 7.5.
-
Gianluca Della Rosa: 11 punti (1/1 da due, 3/4 da tre). Canestri decisivi e più di qualche spizzata in difesa. La tripla nel finale è un chiodo piantato nella partita. Voto 7.
-
Niccolò De Vico: 10 punti (0/2 da due, 2/2 da tre). Non forza, ma si fa trovare pronto quando c’è da stringere la presa. Voto 7.
-
Alvise Sarto: 9 punti (3/5 da due, 1/3 da tre). Parte con buone letture e gamba, poi i falli gli tagliano le ali troppo presto. Una partita che prometteva di più di quanto riesca a mantenere. Voto 6.
-
Paulius Sorokas: 6 punti (3/5 da due, 0/1 da tre). Stretto nella morsa difensiva piemontese, lavora più nell’ombra che sotto i riflettori. Fa legna a rimbalzo e lascia agli altri le giocate risolutive. Voto 6.
Di nuovo in testa
-
Matteo Fantinelli: 6 punti (2/7 da due, 0/0 da tre). Serata di letture complicate, come cercare la chiave giusta in un mazzo troppo affollato. Non brilla, ma resta dentro la partita con la testa. Voto 6.
-
Vincenzo Guaiana: 5 punti (1/2 da due, 1/2 da tre). Dà comunque il suo contributo senza uscire dal seminato. Voto 6.
-
Simon Anumba: 2 punti (1/1 da due, 0/0 da tre). Lungo letargo e poi un canestro che testimonia disponibilità e attenzione. Fa ciò che può, non sempre ciò che servirebbe. Voto 6.
-
Samuele Moretti: 2 punti (1/4 da due, 0/0 da tre). Battaglia sotto i tabelloni, raccogliendo rimbalzi e contatti più che applausi. Voto 6.
-
Matteo Imbrò: 0 punti (0/0 da due, 0/2 da tre). Entra in una partita che gli consegna solo palloni scottanti. Voto 5.
Reale Mutua Torino
-
Robert Allen: 28 punti (8/10 da due, 1/3 da tre) – Voto 8.
-
Macio Teague: 16 punti (0/2 da due, 4/7 da tre) – Voto 6.
-
Matteo Schina: 11 punti (3/4 da due, 1/3 da tre) – Voto 6.
-
Lorenzo Tortù: 4 punti (2/3 da due, 0/3 da tre) – Voto 5.
-
Giovanni Severini: 3 punti (0/1 da due, 1/5 da tre) – Voto 5.
-
Federico Massone: 2 punti (1/2 da due, 0/3 da tre) – Voto 5.
-
Marco Cusin: 2 punti (1/4 da due, 0/1 da tre) – Voto 5.
-
Davide Bruttini: 2 punti (0/1 da due, 0/0 da tre) – Voto 5.
-
Umberto Stazzonelli: 0 punti (0/0 da due, 0/2 da tre) – Voto 5.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook