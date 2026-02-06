La Fortitudo espugna Torino con una prova di sostanza e nervi saldi, costruendo il successo nel secondo quarto e difendendolo con i denti fino alla sirena. Non mancano i momenti di sofferenza, né un Allen formato extralusso, ma Bologna resta compatta e lucida nei possessi chiave, trovando in Perkovic e Della Rosa i colpi giusti per portare a casa due punti pesanti.

Le pagelle di Torino-Fortitudo (68-73)

Flats Service Fortitudo Bologna

Toni Perkovic : 22 punti (3/6 da due, 3/6 da tre). La fiamma che scalda una partita spesso fredda. Quando la palla pesa come piombo, se la prende senza esitazioni e la trasforma in ossigeno puro. Voto 7.5.

Gianluca Della Rosa : 11 punti (1/1 da due, 3/4 da tre). Canestri decisivi e più di qualche spizzata in difesa. La tripla nel finale è un chiodo piantato nella partita. Voto 7.

Niccolò De Vico : 10 punti (0/2 da due, 2/2 da tre). Non forza, ma si fa trovare pronto quando c’è da stringere la presa. Voto 7.

Alvise Sarto : 9 punti (3/5 da due, 1/3 da tre). Parte con buone letture e gamba, poi i falli gli tagliano le ali troppo presto. Una partita che prometteva di più di quanto riesca a mantenere. Voto 6.

Paulius Sorokas: 6 punti (3/5 da due, 0/1 da tre). Stretto nella morsa difensiva piemontese, lavora più nell’ombra che sotto i riflettori. Fa legna a rimbalzo e lascia agli altri le giocate risolutive. Voto 6.

Di nuovo in testa

Matteo Fantinelli: 6 punti (2/7 da due, 0/0 da tre). Serata di letture complicate, come cercare la chiave giusta in un mazzo troppo affollato. Non brilla, ma resta dentro la partita con la testa. Voto 6.

Vincenzo Guaiana : 5 punti (1/2 da due, 1/2 da tre). Dà comunque il suo contributo senza uscire dal seminato. Voto 6.

Simon Anumba : 2 punti (1/1 da due, 0/0 da tre). Lungo letargo e poi un canestro che testimonia disponibilità e attenzione. Fa ciò che può, non sempre ciò che servirebbe. Voto 6.

Samuele Moretti : 2 punti (1/4 da due, 0/0 da tre). Battaglia sotto i tabelloni, raccogliendo rimbalzi e contatti più che applausi. Voto 6.

Matteo Imbrò: 0 punti (0/0 da due, 0/2 da tre). Entra in una partita che gli consegna solo palloni scottanti. Voto 5.

Reale Mutua Torino

Robert Allen: 28 punti (8/10 da due, 1/3 da tre) – Voto 8.

Macio Teague: 16 punti (0/2 da due, 4/7 da tre) – Voto 6.

Matteo Schina: 11 punti (3/4 da due, 1/3 da tre) – Voto 6.

Lorenzo Tortù: 4 punti (2/3 da due, 0/3 da tre) – Voto 5.

Giovanni Severini: 3 punti (0/1 da due, 1/5 da tre) – Voto 5.

Federico Massone: 2 punti (1/2 da due, 0/3 da tre) – Voto 5.

Marco Cusin: 2 punti (1/4 da due, 0/1 da tre) – Voto 5.

Davide Bruttini: 2 punti (0/1 da due, 0/0 da tre) – Voto 5.

Umberto Stazzonelli: 0 punti (0/0 da due, 0/2 da tre) – Voto 5.

