Cavina carica l’esordio: «Sono mesi che lavoriamo insieme, ora si inizia»

La Fortitudo è pronta all’esordio in campionato contro Ruvo di Puglia. Demis Cavina presenta la prima ufficiale al PalaDozza, con quasi 5.200 spettatori attesi e un gruppo che arriva al debutto dopo un’estate di lavoro e crescita. «Il mio compito è portare le emozioni a diventare concentrazione».

Si comincia da Fortitudo-Ruvo

La lunga attesa è ormai terminata. Dopo settimane di allenamenti, amichevoli e test contro avversarie di categoria superiore, la Fortitudo è pronta a fare sul serio. Al PalaDozza arriverà Ruvo di Puglia, in un esordio che vedrà la Flats Service affrontare per la prima volta in una gara ufficiale il campionato di A2 2026/27 davanti al proprio pubblico. Quasi 5.200 le presenze previste, con il sold out ormai a un passo.

Alla vigilia, Demis Cavina sottolinea soprattutto il percorso compiuto dalla squadra durante la preparazione: “Vigilia di una partita particolare. Esordio di un gruppo nuovo che ha lavorato settimane per essere pronto in questa occasione. Si parla tanto di questo esordio, di come il gruppo sia nuovo ma unito. In precampionato avevamo l’obiettivo di creare sinergia, e questo è riuscito grazie ai ragazzi che si sono messi a disposizione così come tutto lo staff. Sono mesi che lavoriamo insieme, li ringrazio per una estate intensa ma proficua e divertente”.

Il tecnico biancoblù conosce però anche il valore dell’avversario e invita la squadra a non lasciarsi distrarre dall’atmosfera: “Un saluto a Umberto, e ora prepariamo una partita contro una squadra che ha due buoni stranieri ed è un gruppo di qualità, ma la cosa importante è soffermarsi su di noi”.

La conferenza stampa prepartita

Il fattore PalaDozza sarà inevitabilmente uno degli elementi centrali dell’esordio. Cavina sa quanto l’entusiasmo della piazza possa incidere soprattutto per un gruppo rinnovato: “Una gioia, sentire la spinta della nostra gente. Per i nuovi è qualcosa che dà energia, e questo va usato a nostro favore: la prima partita apre la stagione, serve per sbloccarsi”. L’obiettivo sarà trasformare la tensione della prima gara in energia positiva, senza perdere lucidità.

Sul piano tecnico, il coach indica nella difesa uno dei primi aspetti da confermare dopo i progressi mostrati durante il precampionato: “Servirà essere bravi dal punto di vista difensivo, dove siamo cresciuti bene”. Buone notizie arrivano inoltre da Anumba, che sarà convocato nonostante il problema fisico: “Ringrazio il lavoro dello staff medico perché Anumba sarà convocato anche se non so quanto minutaggio potrà avere”.

Infine, Cavina torna sulla gestione delle emozioni, elemento particolarmente importante in una prima giornata davanti a un PalaDozza quasi completamente esaurito: “Le partite vengono decise da diversi fattori, anche emotivi, quindi sono sempre particolari. Servirà trasformare la parte emotiva in cognitiva, essere concentrati e determinati, usare la nostra fisicità contro una squadra che giocherà in modo libero a prescindere da quello che sarà il loro obiettivo stagionale. Per noi sarà importante guardare in casa nostra”.

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