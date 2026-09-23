Il lavoro di Sartori è frutto di grande talento, ma sicuramente anche la fortuna non può mancare. Le trattative nel mondo del pallone sono così, a volte basta un soffio di vento per far virare un club su altri profili o per cambiare completamente le intenzioni di un giocatore.

Nella scorsa sessione di calciomercato, ad esempio, il Bologna aveva tentato a più riprese il giovane mediano Alessandro Romano, poi approdato alla corte isolana di Pisacane. E, se fino alle ore più calde di questa lunga estate, in molti avevano pensato al ragazzo come un nome in prospettiva, occorre ammettere che le cose sono cambiate in fretta. Oggi, il centrocampista si sta preparando alla sua prima con la maglia dell’Italia e, a parte ciò, è una delle più grandi rivelazioni del Cagliari.

Calciomercato Bologna, l’ex obiettivo Romano brilla al Cagliari: sarà un rimpianto per i rossoblu?

Rimpianto. Una parola grossa, che nel mondo del calcio diventa spesso e volentieri un biglietto da visita di quelli ingombranti ma che, con buone probabilità, si può legare al destino di Romano. Soprattutto perché Sartori faceva sul serio, e le prove sono le sue numerose fughe in direzione La Spezia della passata stagione.

Il Bologna aveva pensato al mediano classe 2006 come possibile sostituto in mezzo al campo. L’attuale numero 4 degli isolani avrebbe potuto giocarsi un posto con Moro, Pobega e Ferguson e, oggi, vedendo anche il modulo con cui i rossoblu giocano, il suo profilo appare perfetto per il gioco di Palladino. I motivi? Su tutti, solidità difensiva e propensione al palleggio. Se il Cagliari ha fatto il salto di qualità, sicuramente c’è anche il suo zampino e, dopo appena cinque presenze in massima serie, sia Pisacane sia Mancini lo reputano già irrinunciabile. Se non è un segno di maturità questo…

L’occhio della Juve

Come riportato negli ultimi giorni da La Gazzetta dello Sport, ora anche la Juventus sta studiando il giocatore per la prossima sessione di mercato, nella quale vorrebbe rimpolpare di italiani l’organico a disposizione di Spalletti.

Certo, con ogni probabilità l’avventura rossoblu di un giocatore così sarebbe durata poco – trattenere un giovane ambizioso è sempre difficile, come testimonia la storia recente. Però, le notizie degli ultimi giorni danno ancora più credito alla lista di Sartori, quella che, in caso di rinnovo, potrebbe dare ai felsinei una nuova generazione d’oro.

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