Certe volte si tende ad immaginare il calciomercato come un’arte statica ma, a Bologna come in tanti altri club, non è così. Sartori e il suo staff sono al lavoro anche quando le trattative sono chiuse e, attualmente, i rossoblu stanno sondando un giocatore scuola Parma che attualmente gioca al Lucerna, in Svizzera. Il suo nome è Daniel Mikołajewski e, come riportano diverse fonti elvetiche tra cui 4-4-2, su di lui ci sarebbero gli occhi di Torino e Genk, oltre ai felsinei.

Calciomercato Bologna, Sartori osserva Mikołajewski

Cresciuto tra la Polonia e Parma, Daniel Mikołajewski è un giovane calciatore polacco classe 2006, nato il 24 gennaio a Nienburg, in Germania. Alto 1,84 metri e di piede destro, gioca principalmente al centro dell’attacco, ma può essere impiegato anche come seconda punta. È cresciuto nel settore giovanile del Parma, dove milita dal 2023 e, salvo cessioni, continuerà in Emilia fino al 30 giugno 2030. Nella stagione passata ha disputato 29 partite di Primavera 1, realizzando 20 gol e fornendo 6 assist, numeri che lo hanno portato in prestito in Svizzera da protagonista.

Transfermarkt gli attribuisce attualmente un valore di mercato di 3 milioni di euro. Ma magari, anche grazie alle sue prestazioni internazionali con l’Under 21, potrebbe veder crescere il suo valore già dal prossimo aggiornamento del database.

Crescita esponenziale

Il Parma in estate chiederebbe una cifra che oscilla tra gli otto e i dieci milioni, apparentemente elevata rispetto a quanto accertato dai valori ufficiali. Tuttavia, nelle prime sette gare con la maglia del Lucerna, Mikołajewski ha totalizzato quattro reti e tre assist, numeri importanti per un esordiente, pur non essendo il campionato svizzero uno dei più agguerriti. Le sue ottime doti di adattamento, dunque, si aggiungono ad un curriculum già importante che rende il polacco una delle promesse più intriganti dello stivale. Sartori, intanto, osserva: vedremo se in estate potrà essere lui il nuovo vice Piccoli.

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