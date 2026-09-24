Bologna e nuovo stadio: previsto un incontro con la cittadinanza

È una corsa contro il tempo, perché il 30 settembre è dietro l’angolo. Il protagonista di questa storia è il nuovo stadio in zona Fiera, la possibile nuova casa del Bologna. Un progetto che sarebbe una svolta per tutte le parti in causa, anche la città. Tra ipotesi, progetto e personalità coinvolte, anche a livello economico, è previsto un incontro per disspare i dubbi di una parte della cittadinanza proprio questo sabato, 26 settembre.

Bologna e il nuovo stadio: come stanno le cose?

L’obiettivo è la candidatura a Euro2032. È ghiotta l’occasione questa volta, a tutti i livelli. Parliamo del Bologna, di Bologna e del nuovo stadio che dovrebbe sorgere in zona Fiera. Una struttura da 30mila posti, predisposta per ospitare le partite dei Rossoblù ma anche per essere, al di fuori del calcio, una struttura polifunzionale per eventi di ogni genere.

Una novità nel capoluogo emiliano. Un’occasione, come detto, che molte delle parti in causa non vorrebbero farsi scappare. Già, perché la deadline per presentare il tutto, nell’ambito del progetto per gli stadi proprio per Euro2032, è mercoledì 30 settembre. Meno di una settimana. Un progetto valutato 300 milioni di euro, con un parte, 50 milioni, investita proprio da Joey Saputo, e un restante tra investitori, BolognaFiere e contributi pubblici, oltre che finanziamenti.

L’incontro con la cittadinanza

Se tutto sembra scritto, c’è però qualcuno che nutre più di un dubbio per una questione che inevitabilmente sarebbe di rilevanza per tutta Bologna. Come riportato da Dario Cervellati sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio, è “Prospettiva Comune”, lista civica formatasi da qualche mese, a porre l’attenzione e a richiedere risposte su quelle che sarebbero le conseguenze anche a livelli di rapporti tra interessi privati e pubblici, con così tanti protagonisti coinvolti.

Richiesta, come confermato da Cervellati su Stadio, accolta dalla sponda comunale: è previsto un incontro con la cittadinanza questo sabato 26 settembre. L’appuntamento è ribattezzato “Stadio e dintorni: la parola alla città” e si terrà al Cinema Perla di Via San Donato 38, dalle 9:30 alle 12:30. Un momento dedicato a una questione che ha bisogno di risposte immediate, in ambo i lati, per un tempo che strige sempre di più.

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