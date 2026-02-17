La Effe da 0 a 100 – 10 statistiche di Ruvo di Puglia-Fortitudo

Sembrava prospettarsi il più tipico dei finali fortitudini: una gara giocata ad ampi tratti in vantaggio, poi la debacle finale, e via andare verso un’altra sconfitta in trasferta. Meno male che l’insistenza di Caja nel giocarsi il jolly Imbrò ha pagato: la tripla del siciliano a 20″ al gong regala alla squadra biancoblù la serenità di amministrare una gara che, a quel punto si poteva solo perdere. Poi il parapiglia, Rajola s’ingastrisce come le madri quando passi sul pavimento ancora fresco di straccio, ma alla fine si riesce a schivare la pantofola: tutti contenti. Ora sotto con Rieti, in una gara che potenzialmente potrebbe dare una sterzata pesante alla classifica della Effe. Prima, però, beccatevi 10 dati chiave di Ruvo di Puglia-Fortitudo (83-90).

10 dati di Ruvo-Fortitudo

0 – La percentuale al tiro di Della Rosa. Niente, in Puglia non gira. Cerca di essere utile in altra maniera (4 falli subiti) ma vista la potenziale latitanza di Fantinelli per febbre, forse è andata davvero meglio così, stavolta. Cade senza sbucciarsi le ginocchia, nessun dramma, a ‘sto giro.

3 – I falli commessi da Sarto. Non prova nemmeno a entrare in partita, preso da una strana labirintite dove è il campo a mangiarsi lui, non il contrario. Caja ha detto a Sport Club che pecca d’esperienza, e che Imbrò potrà tracciargli la strada, in attesa che cresca. Speriamo, speriamo, anche se non manca molto alla pagella, eh.

5 – Gli assist di Perkovic. Va bene, in questa statistica non è stato il migliore della compagnia (Fantinelli 6), ma è l’ennesimo specchio della maturità di un giocatore che, gara dopo gara, si sta rendendo utile alla causa come l’amico astemio che guida dopo una serata. Chiude con 22 punti e uno scroscio di applausi bolognesi.

7 – I rimbalzi di Borra. Iconico come sempre, deve fare un piatto stellato con fagioli e cipolle, o simili. Sempre nel cuore, Jacopo Borra.

Derby in famiglia

10 – I punti segnati a testa dagli Anumba’s. Arriva la parte 2 di uno degli scontri di famiglia più simpatici della serie A2, e anche se per la seconda volta di fila Simon torna a casa con la pagnotta, Michael ha di che essere contento.

16 – I minuti di Guaiana. Il più piccolo della banda torna a vedere il campo dopo la buona prestazione torinese e difende con la stessa intensità di un marito con l’amante nascosta dentro l’armadio davanti alla moglie rientrata a sorpresa a casa. Quando chiamato all’appello, è difficile che il venticinquenne non risponda presente, con passione e diligenza.

20 – I secondi che mancavano sulla sirena alla tripla di Imbrò. Il Numero 10 riscatta tutte le partite da sni giocate in Fortitudo regalando una vittoria importantissima in trasferta. E poi gli si potranno fare tutte le osservazioni del caso, che difende poco e che corre meno, ma quando c’è da mettere queste triple, dai, lo sappiamo.

36 – La valutazione di Sorokas. Potrebbe anche cuocere le uova al tegamino mentre segna, difende, carica la squadra e si sbatte come un dannato su e giù dal parquet. Ringrazia anche la truppa biancoblù pubblicamente per i tanti chilometri fatti per seguire la squadra, l’Inghilterra ha il principe David Beckam, in Italia abbiamo Paulius Sorokas.

38 – I punti segnati dagli stranieri di Ruvo. Brooks e Smith si prendono per mano e portano la banda pugliese verso un risultato che non avrebbe sorpreso nessuno, tanta è stata la foga dei padroni di casa nel cercare di scalare la montagna. Poi, non che i villains della Effe siano stati da meno (27 Sorokas, 22 Perkovic), ma a differenza di quanto offerto in Piazza Azzarita (poco poco) il duo a stelle e strisce non ha affatto sfigurato.

44 – Le triple tentate dalla Fortitudo. Ah, questo basket moderno. Alla fine ne entreranno “solo” 15, ma ha detto bene Caja: faticando dentro, è necessario essere perimetrali. Per una volta, la ruota della fortuna gira anche dalle parti della Effe, sperando che il tubetto non si sia già esaurito per domenica.

