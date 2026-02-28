Fantinelli è il miglior assistman della serie A2 di febbraio

Certo, si tratta di un riconoscimento profondamente diverso rispetto a quello ottenuto una settimana fa dal capitano della Fortitudo, ma per Matteo Fantinelli quello di febbraio è stato davvero un mese magico. Il faentino è stato infatti festeggiato al Paladozza, davanti al palazzetto sold out, per il traguardo delle sue 250 presenze in maglia Fortitudo. Ha detto bene Caja nel postgara: «Al giorno d’oggi in tanti cambiano squadra, lui resiste qua: ha fatto una scelta di vita». Oltre che bandiera, però, il Fante è stato anche miglior assistman della serie A2 di febbraio.

8 assist di media per Fantinelli

Negli ultimi 28 giorni, infatti, Fantinelli ha smazzato 8 assist di media, addirittura meno rispetto alla sua media stagionale (8.3), una media elevatissima per il giocatore biancoblù. Nell’ultima gara contro Rieti, vinta dall’Aquila 79-65, il capitano ha smazzato la bellezza di 11 palloni, mentre nelle altre gare del mese ne sono arrivati 6 contro Ruvo di Puglia, 7 contro Torino e 9 contro Pistoia.

In stagione sono state diverse le uscite in doppia cifra nella statistica degli assist: in casa contro l’Urania Milano ne sono arrivati 15, contro Mestre 13, 11 contro Pesaro, 10 contro Roseto, Forlì Torino e Ruvo di Puglia, ma anche 11 in trasferta a Rieti, i 10 a Cento. Certo, raggiungere la miracolosa quota 18 assist in una partita (record societario) come lo scorso anno contro Nardò sarà difficile nel corso della stagione, ma il capitano si sta confermando un punto fisso della squadra allenata da Caja.

L’impegno si prospetta sempre più ostico, visto che il backup in regia, Gianluca Della Rosa, si è infortunato nel corso dell’ultima gara contro Rieti. I tempi di recupero del pistoiese saranno di circa 3 settimane, motivo per il quale è lecito aspettarsi, venerdì prossimo contro Livorno, Matteo Imbrò impiegato come playmaker insieme a Fantinelli.

