Fortitudo, beffa all’overtime: in Supercoppa vince Cividale 85-83

La Flats Service cade nel primo appuntamento ufficiale della stagione, ma lo fa soltanto al termine di un supplementare. Cividale si impone 85-83 dopo una gara rimasta in equilibrio fino all’ultimo possesso. Alla F non bastano i 20 punti di Morris e una gara a lungo condotta.

Cividale-Fortitudo, primo tempo

In avvio le difese concedono qualcosa di troppo, mentre la Flats Service trova maggiore ordine con l’ingresso di Fantinelli e con Moretti bravo a occupare gli spazi. Mazzola colpisce dalla distanza e al termine del primo quarto Bologna conduce 29-24.

La squadra di Cavina prova a costruire un margine più consistente nel secondo periodo, con Sarto protagonista dall’arco. Cividale, però, non concede terreno e continua a giocare con la consueta aggressività, mantenendo la sfida aperta. La Fortitudo arriva all’intervallo avanti 45-40, dopo aver resistito ai tentativi di rimonta dei friulani. Il margine resta dunque minimo, in una partita nella quale ogni strappo viene immediatamente ricucito.

Secondo tempo

La ripresa segue lo stesso copione. Bologna prova a scappare, ma paga qualcosa sotto canestro e concede diversi rimbalzi offensivi agli avversari. Anumba contribuisce a mantenere la Fortitudo avanti, mentre Guariglia è costretto momentaneamente a uscire dopo un problema sul parquet, salvo poi tornare in campo. Cividale ne approfitta e arriva anche al sorpasso sul 57-56, prima della risposta bolognese che vale il 59-57 alla fine del terzo periodo.

Nel quarto decisivo Morris prende progressivamente il controllo dell’attacco e trascina la Flats Service fino al +4. Bologna alza anche l’intensità difensiva e sembra poter indirizzare definitivamente l’incontro, ma alcuni possessi pesanti non vengono sfruttati. Cividale resta aggrappata alla partita e Redivo firma sei punti che valgono il sorpasso friulano. Nel finale Anumba conquista un rimbalzo ma accusa un problema fisico; dalla lunetta va Zanelli, che non trema. Redivo fallisce il possibile colpo decisivo e si va all’overtime sul 75-75.

Nel supplementare Cividale parte meglio. Cesana manca il possibile match point, mentre Vecchiola non sfrutta due tiri liberi. Anumba torna sul parquet e la Fortitudo ha ancora l’occasione di cambiare l’esito della gara, ma Berti stoppa Zanelli nell’azione decisiva. Il risultato finale è 85-83 per Cividale. Morris chiude con 20 punti, seguito dai 12 di Sarto e Anumba e dagli 11 di Sorokas. Una sconfitta che arriva dopo 45 minuti di equilibrio e che lascia a Cavina indicazioni preziose in vista del prosieguo della stagione.

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