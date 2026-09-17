Bologna, Tarozzi: da vice a rebus, un sogno durato 70 giorni

Andrea Tarozzi, per tutti Tarozzino, aveva ritrovato la sua dimensione ideale a giugno, accettando la proposta del Bologna per fare da spalla a Domenico Tedesco. Dopo ben quindici anni da allenatore in seconda, l’ex difensore rossoblù era tornato a vestire i panni di chi ama questi colori.

Un sogno durato appena settanta giorni, bruscamente interrotto dall’esonero del tecnico. Come riportato oggi dal giornalista Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, l’addio a Tedesco ha rappresentato un vero e proprio colpo durissimo da digerire per lo staff e per l’intero ambiente societario.

La notte del Maradona e le difficoltà in campo

Gestire la trasferta di domenica scorsa contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona non è stato per nulla semplice. L’assenza forzata di Tedesco, costretto a seguire la partita dalla tribuna a causa di una squalifica rimediata nella giornata precedente contro il Sassuolo, ha lasciato la squadra orfana della sua guida principale in un momento estremamente delicato.

La panchina è stata così affidata temporaneamente a Tarozzi, costretto a barcamenarsi tra mille insidie tattiche e psicologiche. Il pesante clima di scoramento e negatività respirato proprio nel post-partita ha inevitabilmente aggravato la situazione, azzerando ogni certezza e non aiutando di certo il gruppo a ritrovare serenità.

Il limbo societario e l’esclusione di Tarozzi dal nuovo staff

Ora la situazione appare estremamente incerta e nebulosa. Nella lista dei tredici componenti del nuovo staff tecnico di Palladino, nuovo allenatore del Bologna, stilata nelle scorse ore, il nome di Tarozzi non figura. Ciononostante, il club rossoblù si è riservato del tempo per decidere il da farsi.

Attualmente, Tarozzino resta sotto contratto con la società emiliana, ma di fatto si trova confinato in un vero e proprio limbo professionale. Il suo futuro immediato rimane totalmente avvolto nel mistero, in attesa di capire se la dirigenza deciderà di ricollocarlo all’interno dell’organigramma o se si procederà verso una separazione definitiva nei prossimi giorni.

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