Lontano da Casa – Raimondo è il secondo marcatore della Serie A, il Mantova di Tomasevic è capolista

Ecco un nuovo episodio di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Ecco come se la stanno cavando Raimondo e gli altri giocatori del Bologna in prestito in Serie A

Colpo per il Sassuolo di Benjamin Dominguez: nel corso dell’ultima giornata, infatti, i neroverdi hanno sconfitto la Juventus per 3 a 2 e sono saliti a quota 7 punti, corrispondenti al nono posto della classifica. L’argentino, passato in prestito dal Bologna a un’altra società emiliana, è salito a gara in corso, conquistando così un’altra presenza. Al momento Benja ha all’attivo un gol in Coppa Italia e tre presenze su quattro partite in campionato: l’unico match in cui è rimasto a guardare dalla panchina è stato proprio quello contro il Bologna.

7 punti e settima posizione in classifica, invece, per il neopromosso Frosinone, trascinato dalle reti di Antonio Raimondo. Il centravanti classe 2004 di proprietà del Bologna è a quota 4 reti: per lui due doppiette, arrivate nelle vittorie contro Fiorentina e Venezia, che lo hanno fatto schizzare al secondo posto della classifica marcatori della Serie A dietro a Donyell Malen. Più esiguo, invece, il minutaggio di Wisdom Amey: solo due presenze e 92′ minuti totali (90 in Coppa Italia e 2 in campionato nel match contro il Venezia).

Serie B – Tomasevic, Stivanello e Ilic presenze fissa in campo, Corazza in gol

Un’altra grande soddisfazione arriva dalla Serie B: in vetta alla vetta della classifica troviamo Bodin Tomasevic e il Mantova, a quota 10 punti, 3 vittorie e un pareggio. Finora il difensore montenegrino e talento della Primavera rossoblù ha collezionato quattro presenze su quattro partite, nonché il 100% di titolarità. Al terzo posto c’è il Südtirol di Riccardo Stivanello e Niklas Pyyhtiä: mentre il primo è stato schierato titolare quattro volte su quattro, il secondo è fermo a una sola presenza a causa di un problema fisico emerso dopo l’esordio stagionale contro l’Entella.

In ottava posizione troviamo il Cesena di Mihajlo Ilic, anche lui tra i grandi titolari della squadra romagnola: per il difensore serbo quattro presenze, tutte da titolare, e il 97% dei minuti giocati. Il Vicenza è salito al dodicesimo posto dopo aver guadagnato un punto dal pareggio per 1 a 1 contro la Juve Stabia: in gol per i biancorossi proprio Tommaso Corazza, che ha all’attivo anche un assist nelle prime quattro giornate di Serie B. Le Vespe sono invece diciottesime, con Luigi Caccavo ancora a quota zero presenze in campionato.

Serie C ed estero

Quanto alla Serie C, la dirigenza del Bologna ha sempre gli occhi sul Lumezzane, attualmente quindicesimo nel Girone A. Qui, infatti, militano ben tre rossoblù in prestito: Gennaro Anatriello (a quota un gol e un assist in quattro presenze), Tommaso Ebone (due assist in quattro presenze) e Lorenzo Menegazzo (quattro presenze da titolare). Tutti e tre sono diventati in fretta dei giocatori-chiave per la squadra lombarda.

Nel Girone B troviamo invece il difensore bulgaro Dimitar Papazov (quattro presenze, di cui una da titolare, con il Perugia, decimo in classifica) e il portiere Nicola Bagnolini (un clean sheet e 5 gol incassati in quattro presenze con il Gubbio, in dodicesima posizione). Sorprendente, ma in senso negativo, il rendimento di Antoine N’Diaye: il talentuoso centrocampista canadese, tra i protagonisti dell’ultima stagione condotta dal Bologna Primavera, ha all’attivo soltanto 6′ con il Casarano (settimo nel Girone C).

Quanto ai giocatori finiti all’estero, infine, sappiamo che Jesper Karlsson ha all’attivo due presenze (entrambe da subentrato) con il Servette di Ginevra. L’attaccante svedese ed ex numero 10 del Bologna, infatti, è ufficialmente approdato in Svizzera per l’ennesimo prestito. Il difensore Joaquín Sosa è ancora in forze ai cileni del Colo-Colo, mentre il portiere Thomas Gillier (che ha subito un infortunio a inizio stagione) ha esteso il prestito con il CF Montréal.

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