Fortitudo corsara a Caserta con qualche brivido nel finale: finisce 81-83

La Fortitudo conquista una vittoria tutt’altro che scontata sul campo della ProValue Caserta, imponendosi 83-81 al termine di una gara intensa e caratterizzata da continui cambi di inerzia.

Juvecaserta-Fortitudo, primo tempo

I padroni di casa, all’esordio in A2 e sostenuti dall’entusiasmo del proprio pubblico, partono con grande energia e riescono più volte a mettere in difficoltà la squadra di Demis Cavina. Bologna, però, non perde la testa e trova nel primo tempo la reazione necessaria per rimanere agganciata alla partita.

Dopo un avvio giocato a ritmi elevati e con Caserta leggermente avanti, la Fortitudo riesce a cambiare marcia grazie alle rotazioni e a una maggiore pressione difensiva, costruendo un parziale di 7-0 che vale il sorpasso sul 26-24 alla prima sirena. Nel secondo quarto, però, alcune ingenuità nelle rimesse consentono alla Juvecaserta di riprendere il comando e di portarsi fino al +5. Bologna reagisce aumentando l’intensità e trova un decisivo 11-0 che ribalta nuovamente la situazione. A trascinare la rimonta è Morris, protagonista di una prestazione di grande personalità, mentre all’intervallo la Flats Service conduce 42-38.

Secondo tempo

La ripresa riparte sulla falsariga del primo tempo, con entrambe le squadre intenzionate ad accelerare e a cercare soluzioni rapide. Bologna arriva fino al +10, ma Caserta non si arrende e trova nei propri americani le risorse per rientrare. La zona proposta da Lardo complica inoltre le soluzioni offensive della Fortitudo, che deve nuovamente fare i conti con la pressione dei padroni di casa. Ancora una volta, però, Morris risponde presente e Bologna chiude il terzo quarto avanti 68-59.

Nell’ultimo periodo la Fortitudo riesce a evitare il corpo a corpo punto a punto, sfruttando alcuni viaggi in lunetta mentre Caserta spreca diverse occasioni dalla linea. Sorokas e Sarto trovano canestri pesanti nei momenti più delicati e tengono a distanza Johnson e D’Argenzio. Nel finale, però, Bologna rischia grosso: sul +2 l’antisportivo su Fantinelli potrebbe chiudere la partita, ma il capitano fa 0/2 e perde anche il possesso successivo. Caserta ha così undici secondi per cercare il sorpasso, ma D’Argenzio non trova il canestro. La Fortitudo può così festeggiare un 83-81 prezioso, maturato attraverso sofferenza e carattere.

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