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Calciomercato Bologna, Miranda e Cambiaghi non si muovono: i club interessati guardano altrove
Sui due gioielli di fascia sinistra dei rossoblù ci sono diverse squadre. Ma per il momento il club felsineo non intende privarsi dei due esterni nel mercato invernale.
Sarà un calciomercato di gennaio sereno per i tifosi del Bologna sul fronte “cessioni importanti”: Juan Miranda e Nicolò Cambiaghi, grandi protagonisti di questa prima parte di stagione non si muoveranno.
Nonostante i sondaggi di diversi club, i due giocatori non lasceranno il club rossoblù a metà stagione. È questo il segnale chiaro che arriva dalla società. Dopo un’estate davvero tormentata da questo punto di vista, il muro su cessioni di questo tipo è alto e inscalfibile per chiunque si avvicina all’esterno offensivo e quello difensivo.
Cambiaghi, no alla Roma
Per quanto riguarda l’esterno monzese, nelle ultime settimane la Roma di Gian Piero Gasperini avrebbe effettuato alcuni sondaggi. Contatti indiretti con club e giocatori per capire la situazione. I giallorossi cercano un esterno offensivo di sinistra già dall’estate, ma non l’hanno trovato.
Il tecnico piemontese nel calciomercato di gennaio lo vorrebbe per rilanciare le ambizioni scudetto e lo avrebbe individuato in Cambiaghi del Bologna. Anche perché Gasp e Nicolò si conoscono dai tempi dell’Atalanta. Ma al momento non ci sarà modo di ricongiungersi. Un secondo no a una delle romane, secondo quanto riportato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino oggi, che parla di un sondaggio estivo affettato anche dalla Lazio.
Miranda, il Bologna non cede: nessuna cessione nel prossimo calciomercato
Non ci sarà nessun addio a sorprese sull’esterno sinistro nemmeno qualche metro più indietro. Infatti, Juan Miranda, cercato da diversi club, non si muoverà dal capoluogo emiliano nemmeno in inverno. Dopo i sondaggi estivi della Juventus, ancora una volta i contatti non porteranno a un addio.
Sullo spagnolo si era informata nuovamente la squadra bianconera, sperando di approfittare del rinnovo in alto mare. E poi ci hanno pensato anche Milan, Newcastle e il Manchester United. Niente da fare, il muro dei rossoblù è solido. Tanto che Milan e Juve nelle scorse ore hanno sondato la disponibilità di Balde del Barcellona.
Il discorso, almeno per l’inverno, è sostanzialmente chiuso sia su Cambiaghi che su Miranda. Poi se ne potrebbe riparlare in estate, ma la stagione è ancora lunga.
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