Sarà un calciomercato di gennaio sereno per i tifosi del Bologna sul fronte “cessioni importanti”: Juan Miranda e Nicolò Cambiaghi, grandi protagonisti di questa prima parte di stagione non si muoveranno.

Nonostante i sondaggi di diversi club, i due giocatori non lasceranno il club rossoblù a metà stagione. È questo il segnale chiaro che arriva dalla società. Dopo un’estate davvero tormentata da questo punto di vista, il muro su cessioni di questo tipo è alto e inscalfibile per chiunque si avvicina all’esterno offensivo e quello difensivo.

Cambiaghi, no alla Roma

Per quanto riguarda l’esterno monzese, nelle ultime settimane la Roma di Gian Piero Gasperini avrebbe effettuato alcuni sondaggi. Contatti indiretti con club e giocatori per capire la situazione. I giallorossi cercano un esterno offensivo di sinistra già dall’estate, ma non l’hanno trovato.

Il tecnico piemontese nel calciomercato di gennaio lo vorrebbe per rilanciare le ambizioni scudetto e lo avrebbe individuato in Cambiaghi del Bologna. Anche perché Gasp e Nicolò si conoscono dai tempi dell’Atalanta. Ma al momento non ci sarà modo di ricongiungersi. Un secondo no a una delle romane, secondo quanto riportato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino oggi, che parla di un sondaggio estivo affettato anche dalla Lazio.

Miranda, il Bologna non cede: nessuna cessione nel prossimo calciomercato

Non ci sarà nessun addio a sorprese sull’esterno sinistro nemmeno qualche metro più indietro. Infatti, Juan Miranda, cercato da diversi club, non si muoverà dal capoluogo emiliano nemmeno in inverno. Dopo i sondaggi estivi della Juventus, ancora una volta i contatti non porteranno a un addio.

Sullo spagnolo si era informata nuovamente la squadra bianconera, sperando di approfittare del rinnovo in alto mare. E poi ci hanno pensato anche Milan, Newcastle e il Manchester United. Niente da fare, il muro dei rossoblù è solido. Tanto che Milan e Juve nelle scorse ore hanno sondato la disponibilità di Balde del Barcellona.

Il discorso, almeno per l’inverno, è sostanzialmente chiuso sia su Cambiaghi che su Miranda. Poi se ne potrebbe riparlare in estate, ma la stagione è ancora lunga.

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