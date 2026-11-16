Poche presenze, un minutaggio scarso e un atteggiamento che in generale non ha convinto Raffaele Palladino: l’acquisto più oneroso del calciomercato estivo, Artem Dovbyk, potrebbe lasciare Bologna a gennaio, dopo appena 6 mesi. L’ucraino, infatti, era arrivato sotto le Due Torri a fine giungo, giunto in prestito dalla Roma come parte dell’accordo per l’uscente Santiago Castro. L’attaccante classe 1997, però, non ha convinto e la sua avventura in rossoblù potrebbe già essere al capolinea.

Calciomercato Bologna – Artem Dovbyk potrebbe partire a gennaio: Lucca tra i nomi che piacciono a Palladino in caso di addio dell’ucraino

Come scrive Nicolò Schira su Tuttosport, il Bologna sta già monitorando vari nomi che possano prendere il posto di Artem Dovbyk. L’ucraino piace molto in Liga, campionato di cui è stato capocannoniere ai tempi del Girona. Adesso, invece, su di lui c’è il Valencia. Per andare a compensare, Raffaele Palladino starebbe pensando a Lorenzo Lucca, centravanti italiano in forze al Napoli che però non fa attualmente parte del progetto di Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis.

Il classe 2000 è reduce da un periodo sottotono e i partenopei starebbero cercando di rilanciarlo, cogliendo allo stesso l’occasione di puntare su attaccanti più congeniali al gioco di Allegri (come Gustavo Varela del Monza e l’ex rossoblù Joshua Zirkzee, adesso in forze al Manchester United). Palladino, dal canto suo, ha mostrato interesse nei confronti di Lucca già in passato: ora che il giocatore originario di Moncalieri sta per lasciare Napoli, il tecnico dei felsinei potrebbe farsi di nuovo avanti.

D’altronde, l’impatto di Artem Dovbyk nel capoluogo emiliano è stato tutt’altro che memorabile. Appena 5 presenze e 105′ per l’ex Roma e Girona, che però ha anche segnato un gol con la maglia rossoblù: era il 6 settembre, andava in scena la terza giornata di Serie A, in panchina c’era ancora Domenico Tedesco e il Bologna pareggiava 2-2 contro il Sassuolo grazie alle reti di due neoacquisti (Roberto Piccoli e, appunto, Dovbyk). Con l’inizio dell’era Palladino, poi, Artem è stato relegato in panchina.

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