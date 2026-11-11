BasketFortitudo Bologna
Fortitudo, Morris decide allo scadere: Torino battuta 75-78
La Flats Service conquista un successo prezioso in trasferta al termine di una partita piena di ribaltamenti. La tripla decisiva di Morris risolve una sfida complicata e permette ai biancoblù di tornare a casa con due punti pesantissimi.
La Flats Service Fortitudo Bologna espugna il campo della Reale Mutua Torino per 78-75 e conquista una vittoria pesantissima al termine di una partita ricca di ribaltamenti. Dopo il successo di Pistoia, i biancoblù confermano di saper soffrire anche nelle serate più complicate. La gara si decide negli ultimi secondi, quando Morris trova la tripla del sorpasso e regala ai suoi un finale da ricordare. Fantinelli contribuisce alla rimonta, mentre Torino non riesce a sfruttare l’ultimo possesso.
Torino-Fortitudo, primo tempo
L’avvio alza subito il ritmo della partita, con entrambe le squadre più efficaci in attacco che attente nella propria metà campo. Torino riesce a coinvolgere anche Benvenuti, che trova immediatamente la via del canestro con tre conclusioni ravvicinate. Le rotazioni si susseguono da entrambe le parti, senza che nessuna delle due formazioni riesca a costruire un vantaggio significativo: al termine del primo quarto i piemontesi sono avanti 25-24.
Nel secondo periodo il punteggio rallenta e Bologna prova ad approfittarne con Morris, capace di dare un contributo importante per mantenere la gara in equilibrio. La tensione cresce e Moretti, dalla panchina, viene sanzionato con un fallo tecnico per le proteste. La Fortitudo perde però progressivamente fluidità e Torino ne approfitta per piazzare un parziale che permette ai padroni di casa di allungare. I biancoblù cercano di reagire, ma il terzo fallo di Guariglia complica ulteriormente la gestione delle rotazioni. All’intervallo la Reale Mutua conduce 41-38.
Secondo tempo
Dopo la pausa Anumba prova a dare maggiore solidità alla difesa bolognese, mentre gli errori dalla lunetta di Torino aiutano la Flats Service a restare agganciata alla partita. La squadra di Cavina riesce anche a mettere brevemente la testa avanti, ma le difficoltà nella propria metà campo tornano a pesare. I piemontesi piazzano un parziale di 9-0 e raggiungono il massimo vantaggio, chiudendo il terzo quarto sul 61-54.
L’ultima frazione si trasforma in una sequenza di parziali e controparziali. Bologna fatica a controllare i palloni vaganti e scivola nuovamente a sei lunghezze di distanza, ma trova le energie per rientrare. Fantinelli contribuisce alla rimonta con una tripla importante, mentre il finale diventa una sfida di nervi. Sul 75-75, la Fortitudo ha l’occasione di completare il sorpasso: Morris si prende la responsabilità e centra la conclusione dall’arco che vale il 78-75. Torino dispone dell’ultimo possesso, ma Allen non trova il canestro. La Flats Service festeggia così una vittoria sofferta, maturata grazie alla freddezza dei suoi uomini nei secondi decisivi.
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