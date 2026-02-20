Fortitudo, Moretti out per un mese: e ora che si fa?

Quando si tratta di Fortitudo, la sfortuna ci vede benissimo: la Effe perde infatti l’ennesimo giocatore nel corso della stagione, Samuele Moretti. Il lungo marchigiano ha infatti riportato un infortunio alla mano nel corso di un allenamento, che dopo i dovuti accertamenti ha portato a un impietoso referto: frattura al IV metacarpo della mano destra. Dovremmo piangere? Forse, ma se c’è una cosa che ha mostrato la Fortitudo di quest’anno, a oggi, è di essere più forte della miriade di sfortune occorse in questi mesi. Per chi avesse bisogno di un refresh: Benvenuti, Mazzola e Moore out, con lunghi infortuni che hanno fermato anche Imbrò, Harris e Anumba.

L’assenza di Moretti

Comunque, ora c’è un lungo in meno nella rosa, e tale sarà fino al 22 marzo circa, data in cui è previsto il rientro del buon Moretti. Il lungo sarà infatti operato nella giornata di domani (come riporta Filippo Mazzoni su Il Resto del Carlino), dopo che gli accertamenti svolti a Modena ne hanno evidenziato la necessità di un’operazione. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, un mese di assenza è meglio di due, visto che nel momento del crack si era parlato di un range temporale molto più ampio di quanto effettivamente sarà. Nella sfortuna, meglio così.

Il calendario, dal canto suo, pare aver dato ascolto alle inaspettate necessità dell’Aquila. Certo, mancherà un lungo di ruolo nel difficilissimo scontro diretto di domenica al Paladozza tra Fortitudo e Rieti, ma nel complesso la conta delle partite che il Numero 33 salterà dovrebbe arrivare a 3, visto che nel mese di marzo la serie A2 si fermerà sia per la pausa nazionali sia per il weekend di Coppa Italia previsto a Rimini, al quale la Effe non si è qualificata. Certo è che le gare dove sarà assente Moretti saranno comunque molto importanti: dopo Rieti il menù prevede Livorno in trasferta, un altro match ad alta tensione, così come nell’infrasettimanale dell’11 marzo contro Cento (recupero della 27esima giornata).

Sorokas chiamato agli straordinari

E ora? Che si fa? Mancando già un giocatore come Benvenuti, Moretti era rimasto l’unico centro di ruolo a disposizione di coach Caja. Chi sarà chiamato a fare il lavoro sporco (come già fa da tutta la stagione, verrebbe da dire) sarà ancora una volta Sorokas, già chiamato a fare il lungo nonostante sia approdato a Bologna in qualità di 4. Chiaro che il tuttofare lituano non potrà giocare per 40′ tutte le partite: probabile, quindi, che si vedranno De Vico e Anumba adattati al ruolo di 5 in qualche occasione, mentre in posizione di 4 è possibile che si vedrà per l’esigenza nuovamente adattato Guaiana, che già a inizio anno aveva dovuto andare a fare a sportellate come ala grande nonostante il gap fisico coi colleghi.

(Fonte: Filippo Mazzoni – Il Resto del Carlino)

