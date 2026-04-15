Italiano verso l’addio, ma prima c’è l’Aston Villa: Bologna, le notizie del 15 aprile

Vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League per il Bologna, che torna per la terza volta in due stagioni a giocare in casa dell’Aston Villa. Tuttavia, i rossoblù dietro le quinte sembrano pronti a cambiare il timone e salutare Vincenzo Italiano.

Ecco le principali notizie di giornata legate al mondo Bologna.

Vigilia di Europa League: Lyko c’è, Dallinga no

Contro l’Aston Villa, Santiago Castro farà gli straordinari. L’argentino del Bologna è costretto a giocare ancora dal primo minuto. Non ci sarà infatti Thijs Dallinga, ancora fuori per il problema di tendinite che lo attanaglia da un mese. Italiano però recupera Charalampos Lykogiannis.

Il centravanti olandese resterà fuori anche in questa occasione.

Italiano difende il suo operato e quasi saluta Bologna

Parole importanti che lasciano poco spazio a dubbi. Vincenzo Italiano domani proverà a spingere il suo Bologna verso una rimonta che lui stesso ha definito «quasi impossibile». In conferenza stampa ha caricato l’ambiente e i giocatori. Ma ha anche usato parole pesanti in vista delle prossime settimane: «Non vorrei che le mie due stagioni a Bologna vengano giudicate per questa partita. A prescindere dal risultato».

Parole che sanno di addio da parte del tecnico che a fine stagione potrebbe salutare i rossoblù come si vocifera da mesi.

Italiano verso l’addio

In Serie A si libereranno almeno due panchine importanti e Vincenzo Italiano lancia segnali di addio al Bologna, come letto appena sopra. Il tecnico rossoblù è sempre più chiaro ed evidente ha intenzione di andare via e probabilmente ha già qualche offerta.

Come riportato da Matteo Moretto, Vincenzo è attirato da sirene italiane più ambiziose.

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