Calciomercato Bologna, crescono le possibilità di un addio di Italiano: la situazione

L’avventura di Vincenzo Italiano al Bologna potrebbe presto volgere al termine. Le voci su un suo addio cominciano a essere tante e piuttosto insistenti. L’allenatore di Karlsruhe sta provando a compiere l’impresa europea di rimontare l’Aston Villa e vuole raggiungere l’8° posto.

Intanto, però, la sensazione è che il mister rossoblù possa lasciare la panchina dopo due stagioni. Con la questione che riguarda il ruolo di commissario tecnico della Nazionale sempre apertissima e tante panchine di club ancora più ambiziosi del Bologna che potrebbero cambiare, Italiano ha forse fiutato l’occasione di fare un passo avanti e salutare la città delle Due Torri.

Italiano attratto da altre destinazioni

Con Antonio Conte e Massimiliano Allegri in bagarre per un posto alla guida della Nazionale e con il secondo sempre più traballante sulla panchina del Milan, gli spazi per Italiano potrebbero aprirsi in un senso e/o nell’altro: Napoli o Milan, appunto, sembrano le soluzioni più imminenti per contesto e apprezzamento delle due dirigenze.

L’idea di Italiano, secondo Matteo Moretto esperto di calciomercato, sarebbe quella di lasciare Bologna per fare un altro step della sua carriera. Una società più ambiziosa, con una capacità di spendere sul mercato più ampia che gli permetta di arricchire la bacheca inaugurata con i rossoblù lo scorso anno vincendo una storica Coppa Italia.

I conti col Bologna

Chi vorrà Vincenzo Italiano, dovrà ovviamente fare i conti con il Bologna. La situazione tra un eventuale addio del tecnico siciliano e quello di Thiago Motta a fine annata 23/24 è molto diversa. Solo un anno fa, Vincenzo ha discusso, accordato e firmato un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027.

Motivo per cui, una volta che Italiano comunicherà eventualmente di voler andare via, servirà una risoluzione tra le parti o più probabilmente un indennizzo da parte chi lo ingaggerà. Non serve avviso ai naviganti, ma chi convincerà definitivamente il nativo di Karlsruhe a lasciare il capoluogo emiliano lo potrà fare solo col beneplacito della società felsinea.

Il club comunque, come noto, non è totalmente all’oscuro di questa voglia del tecnico. Nei mesi scorsi, come già raccontato, il Bologna ha fatto una cernita di profili papabili e apprezzati per un possibile futuro senza l’ex allenatore di Fiorentina e Spezia.

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