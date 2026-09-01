Fortitudo, un regalo agli abbonati: amichevole con Livorno a ingresso gratuito per chi rinnova

La F pensa ai suoi tifosi. La Fortitudo Flats Service lancia un’iniziativa pensata per premiare chi ha già scelto di rinnovare la propria fiducia al club e chi lo farà nei prossimi giorni. Tutti gli abbonati che hanno già confermato la tessera per la stagione 2026/27, sia nella formula full sia regular, e coloro che sottoscriveranno l’abbonamento entro il 12 settembre compreso potranno assistere gratuitamente all’amichevole ufficiale contro la Libertas Livorno.

Una sfida speciale al PalaDozza

L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre alle 16 al PalaDozza, in una giornata particolare per il tempio del basket bolognese, che celebrerà i suoi 70 anni. Sarà quindi un’occasione doppia per il popolo biancoblù: festeggiare uno dei simboli della città e vedere all’opera una Fortitudo che si avvicina all’inizio del campionato di A2.

Di fronte ci sarà una Livorno ambiziosa e attrezzata, che può contare sulla temibile coppia americana formata da Graves e Tiby e su elementi di esperienza e qualità come Cournooh e Vildera. Un test significativo per la formazione di Demis Cavina, impegnata in queste settimane in un precampionato particolarmente intenso.

Prima Livorno, poi il confronto con la categoria superiore

Nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione, la Fortitudo sta affrontando anche avversarie di categoria superiore. Dopo i test con Tortona, Pistoia e Reggio Emilia, la squadra è attesa in Valtellina per la Summer League, dove affronterà Trento e Trieste. Due gare utili soprattutto per aumentare intensità, durezza difensiva e capacità di reggere la fisicità di squadre costruite per il massimo campionato.

La trasferta rappresenterà anche un banco di prova importante per la condizione del gruppo. Todor Radonjic, tenuto precauzionalmente a riposo contro Reggio Emilia, potrebbe tornare a disposizione, mentre cresce l’attesa per Valerio Mazzola, rientrato per otto minuti nell’ultimo test e determinato a recuperare rapidamente la condizione.

Come funzionerà l’accesso gratuito?

Per entrare gratuitamente alla sfida con Livorno sarà sufficiente esibire la nuova tessera di abbonamento all’ingresso del palasport. Chi ha sottoscritto l’abbonamento prima del 3 settembre avrà inoltre la certezza di occupare lo stesso posto assegnato per la stagione. Per chi si abbona dal 3 settembre in avanti sarà invece garantito il settore, o uno equivalente.

La prevendita per la partita aprirà giovedì 3 settembre alle 10, allo Store Fortitudo e tramite Vivaticket. Per agevolare i tifosi, lo Store resterà aperto anche domenica 6 e lunedì 7 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Chi ha acquistato l’abbonamento online dovrà ritirarlo allo Store entro il 12 settembre.

Quanto costano i biglietti per Fortitudo-Livorno?

Per chi non usufruirà dell’ingresso omaggio, i prezzi prevedono 5 euro per le curve, con ingresso gratuito per gli Under 10, e 10 euro per Azzarita, Graziano, distinti, tribuna e poltronissima, anch’essi gratuiti per gli Under 10. Il parterre costerà invece 25 euro per tutti. I biglietti gratuiti per gli Under 10 saranno disponibili esclusivamente allo Store oppure al botteghino il giorno della partita.

La Fortitudo, dunque, si prepara a vivere un’altra tappa importante del precampionato, chiamando a raccolta il proprio pubblico proprio nel giorno in cui il PalaDozza celebrerà i suoi 70 anni. Una festa nella festa, con la nuova Flats Service chiamata a misurarsi contro una Livorno che promette di essere una delle protagoniste della prossima A2.

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