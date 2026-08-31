Niente Championship per Jay Enem. Il futuro infatti, ha una nuova direzione. L’attaccante olandese, appena acquistato dal Bologna, proveniente dalla Stella Rossa, non resterà infatti a disposizione di Domenico Tedesco per questa stagione: il club rossoblù ha scelto di mandarlo in prestito per permettergli di trovare accumulare esperienza. Il prestito però non sarà quello inizialmente prestabilito.

Enem al Lugano: cambia la destinazione del prestito

La novità riguarda la destinazione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Enem andrà in prestito al Lugano, club svizzero che sarà quindi la prossima tappa del percorso di crescita del giovane centravanti.

Una soluzione che modifica quanto sembrava profilarsi appena 24 ore fa. Il Bologna aveva individuato nel Norwich una possibile destinazione per l’attaccante, la pista che sembrava essere quella più concreta per un trasferimento in Championship. Le valutazioni del club rossoblù sono però cambiate e, alla fine, la scelta è ricaduta sul campionato svizzero. Campionato che, probabilmente, permetterà ad Enem di trovare più spazio in campo, di base l’obiettivo della società.

Enem, una nuova tappa prima di Bologna

L’operazione conferma comunque la strategia delineata dal Bologna fin dall’inizio: acquistare Enem e lasciarlo partire subito in prestito, così da consentirgli di giocare con maggiore continuità e confrontarsi con un calcio diverso da quello serbo.

Il Bologna continuerà così a seguire da vicino la crescita di un giocatore sul quale ha deciso di investire, con l’obiettivo di ritrovarlo tra un anno più pronto e con un bagaglio di esperienza internazionale maggiore. Per Enem, invece, comincia immediatamente una nuova sfida: il prestito in Svizzera sarà il primo vero banco di prova dopo l’approdo nel calcio italiano.

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