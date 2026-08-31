Calciomercato Bologna, l’ultima offerta della Dea e la Premier balza su Rowe

Siamo passati da “Jonny B. Goode” a “go, Jonny go”. Nel giro di un mese, Rowe è passato da dichiarare amore incondizionato alla Dotta a cercare – forse anche senza chiederla espressamente per rispetto e serietà – la cessione. Che cosa sarà mai potuto accadere all’inglese, tanto da scatenare simili malumori?

Ovviamente la domanda è retorica; la risposta passa per ambizione europea, sogni di gloria e una somma di fattori noti fino in fondo solo al giocatore. A Bologna è accaduto parecchie volte e non sarà l’ultima: il club ora deve essere abile a gestire questo “caso” delicato in maniera corretta.

Calciomercato Bologna, la Premier balza su Rowe

Negli ultimi giorni era bastato l’invito a corte di qualche re lombardo per convincere Jonny a voler cambiare casa. Oggi, però, come riportato da Fabrizio Romano, la Dea ha scelto: se le trattative non dovessero concludersi entro lo scontro sul campo, allora Giuntoli cambierebbe obiettivo.

Sul filo di lana di questo calciomercato, però, anche altre società ben più lussuose dalla Terra Promessa si sono immesse nell’affare. La Premier ha bussato a casa Rowe, come riporta Alessandro Mossini sul Corriere di Bologna, e lo ha fatto sotto le spoglie di Everton e Aston Villa. I Villans hanno anche avuto modo di affrontare il connazionale in uno dei suoi match migliori della carriera, un ottimo biglietto da visita per il mercato. Comprensibile che ne siano rimasti stregati.

Mbangula in vetrina

Tanti sono stati gli approcci inglesi, solo sondaggi che però, nelle prossime ore, possono diventare seri tentativi di prelevare l’ex OM. Così, per ogni evenienza, il Bologna pensa a Mbangula, l’esterno ex Juve che ora gioca al Werder Brema e ieri ha osservato il match dei compagni da fuori, chiaro segnale di una partenza imminente.

Su di lui spinge forte proprio la Dea, forse come alternativa a Rowe o perché Sarri potrebbe aver chiesto due esterni. Un altro mistero della fede che si scioglierà a breve, perché il gong del mercato è fissato per domani e le risposte arriveranno entro ventiquattro ore.

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