Calciomercato Bologna – Rowe vicinissimo all’Atalanta: i rossoblù si apprestano a chiudere l’operazione Mbangula

Ad un giorno dal gong finale del calciomercato, l’Atalanta ha intensificato i contatti con il Bologna per chiudere la trattativa legata a Jonathan Rowe. Secondo Fabrizio Romano c’è ottimismo tra le parti per il trasferimento dell’esterno inglese alla corte di Maurizio Sarri, neo allenatore della squadra bergamasca. Rowe lascerebbe così Bologna dopo appena una stagione sportiva: arrivò dal Marsiglia il 24 agosto 2025 per 17 milioni di euro. A quanto risulta, l’operazione si starebbe sbloccando proprio in queste ore, in seguito all’interessamento di una settimana fa circa, con le prime offerte pervenute – e rifiutate – dal club rossoblù.

Calciomercato Bologna, il sostituto di Rowe

A maggior ragione il Bologna dovrà intervenire sul calciomercato: l’erede designato e individuato nel corso degli ultimi giorni è Samuel Mbangula, trasferitosi in Germania (al Werder Brema) nella scorsa sessione estiva di mercato per 10 milioni di euro. L’ex calciatore della Juventus prenderebbe così il posto lasciato vacante da Rowe. Nella stagione 2025-2026 Mbangula ha preso parte a 27 partite tra Bundesliga e Coppa DFB, realizzando tre gol e quattro assist, totalizzando 1.199′ minuti di gioco. L’ala sinistra belga arriverebbe dai tedeschi in prestito con diritto di riscatto.

Rowe, invece, ha contribuito alla stagione del Bologna mettendo a referto 8 reti e 5 assist distribuiti in 43 presenze e 2.456′ minuti di gioco. Il talentuoso calciatore inglese dovrebbe trasferirsi all’Atalanta per 35 milioni di euro più 5 milioni aggiuntivi di bonus e il 10% sulla futura rivendita, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

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