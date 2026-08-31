Calciomercato Bologna – Il punto sul centrocampista che arriverà

A poche ore dal termine della finestra estiva di calciomercato, il Bologna sta tentando di arrivare a dama lato centrocampista. Un rinforzo in quella zona del campo serve alla formazione guidata da Domenico Tedesco. Al di là dell’infortunio occorso a El Azzouzi, nel corso della prima partita ufficiale della stagione 2026-2027, le difficoltà in quella zona del campo erano emerse prepotentemente nella scorsa annata, a partire da gennaio. Di Vaio e Sartori sono al lavoro per trovare la quadra. Vicini al gong finale del mercato, le occasioni nascondono e celano – a volte – dei veri e propri affari.

Calciomercato Bologna: chi sul taccuino?

Nelle ultime ore l’avvicendamento tra Marten De Roon e la Roma, con quest’ultima che ha accolto il calciatore olandese, ha fatto virare le strategie del club rossoblù. I nomi sulla lista sono apparentemente due: Magassa del West Ham e Adopo del Cagliari. Il mediano francese di proprietà del club di Londra, si è trasferito nella squadra degli Hammers nella scorsa finestra estiva di calciomercato dal Monaco, per circa 17 milioni di euro. Il classe 2003 con passaporto maliano ha un contratto in essere fino al 2031. Il West Ham è retrocesso in Championship dalla Premier League e farà di tutto in questa annata per tornare a calcare i campi del massimo livello del campionato inglese. Nella prima stagione in quel di Londra, Magassa ha totalizzato 26 presenze con la maglia degli Hammers, distribuite tra Premier League e FA Cup. Attualmente Magassa è fermo a zero presenze in questa stagione sportiva. Un indizio ulteriore sulla sua possibile non permanenza al West Ham?

Situazione diversa è quella che riguarda Michel Adopo. Il centrocampista francese classe 2000 di proprietà del Cagliari è stato dichiarato incedibile dall’allenatore dei sardi, Fabio Pisacane. Allo stesso tempo, il Bologna avrebbe trovato un principio d’accordo con il calciatore e il suo entourage. Vedremo se in queste ultime ore di calciomercato il club rossoblù riuscirà a strappare agli isolani l’estro del centrocampista con passaporto ivoriano.

Altre (difficili) possibilità

Altri due nomi sono fuoriusciti dal calderone dei social. Morten Frendrup, da anni pedina fondamentale del centrocampo del Genoa e Marcelo Brozovic, svincolatosi dall’Al-Nassr. Il centrocampista croato ex Inter, avrebbe rifiutato le proposte d’ingaggio di Monaco e Trabzonspor. Secondo quanto riferito da TUTTOmercatoWEB, Brozovic preferirebbe fare ritorno nel Bel Paese. In rossoblù andrebbe a sostituire Remo Freuler.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook