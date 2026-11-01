Fortitudo, vittoria di carattere a Pistoia: la Flats Service passa 64-66

La Fortitudo torna a vincere dopo le sconfitte contro Livorno e Vigevano, espugnando il campo della Lumos Pistoia per 66-64. Una partita ricca di errori e povera di qualità, nella quale i biancoblù riescono comunque a costruire il vantaggio decisivo nel secondo quarto. I toscani rientrano più volte in corsa, senza però completare il sorpasso. A decidere sono i liberi di Fantinelli nel finale e l’ultimo attacco fallito dai padroni di casa. Per la squadra di Cavina, al di là della prestazione, arrivano due punti preziosi per ritrovare fiducia.

Pistoia-Fortitudo, primo tempo

L’avvio della Flats Service è complicato: le mani sono fredde, le percentuali basse e la partita procede tra imprecisioni da entrambe le parti. Cavina deve intervenire presto sulle rotazioni anche a causa dei due falli commessi rapidamente da Morris, mentre Pistoia non riesce ad approfittare fino in fondo delle difficoltà avversarie, sprecando occasioni importanti e mancando anche alcune conclusioni ravvicinate. Bologna scivola fino a otto lunghezze di distanza, ma limita i danni nel finale della prima frazione, chiusa sul 21-16 per i padroni di casa.

Nel secondo quarto arriva la reazione biancoblù. Sarto dà energia all’attacco e riporta la Fortitudo a contatto, poi Guariglia firma dall’arco il sorpasso, seguito dal contributo di Sorokas. Il parziale di 16-3 cambia l’inerzia della gara: Bologna trova maggiore concretezza e riesce a costruire un margine che raggiunge anche gli otto punti. Pistoia si affida soprattutto alle iniziative individuali di Walker per non perdere terreno, ma all’intervallo sono gli ospiti a comandare sul 41-38.

Secondo tempo

Dopo la pausa la partita diventa ancora più frammentata. Le due squadre faticano a trovare la via del canestro, ma la Fortitudo riesce a conservare il vantaggio grazie a una difesa più ordinata e agli errori dei toscani dalla lunetta. Guariglia continua a essere uno dei riferimenti offensivi dei biancoblù e firma anche la tripla che vale il +7, senza però consentire alla squadra di Cavina di mettere definitivamente al sicuro il risultato. Al trentesimo minuto il tabellone segna 54-51 per Bologna.

L’ultimo periodo è una lunga sequenza di occasioni sprecate, palloni persi e tentativi di sorpasso non concretizzati. Pistoia riesce a riagganciare gli avversari, ma non trova mai il canestro per completare la rimonta. Morris contribuisce a mantenere aperta la partita, mentre la Fortitudo prova a gestire il margine senza riuscire a chiudere anticipatamente i conti. A quindici secondi dalla sirena, Fantinelli realizza due tiri liberi pesantissimi. I padroni di casa hanno ancora l’opportunità di pareggiare o vincere, ma l’ultimo possesso si conclude senza nemmeno una conclusione. Finisce 66-64: la prestazione non è brillante, ma la Flats Service torna a casa con una vittoria fondamentale per interrompere la serie negativa.

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