Il gesto della Fossa dei Leoni prima di Scafati-Fortitudo, vietata ai tifosi

Quella di Scafati sarà una trasferta vietata alla Fossa dei Leoni e a tutti i tifosi della Fortitudo Bologna. La decisione, comunicata un paio di giorni fa allo storico gruppo biancoblù, ha lasciato non poca amarezza in bocca ai supporters della Effe, che avrebbero voluto aiutare la squadra a sbloccare il difficile momento in trasferta. Sarà una domenica senza tifosi in trasferta in generale sotto alle Due Torri, dunque, visto che anche il Bologna Fc dovrà giocare al “Marassi” di Genova senza il proprio dodicesimo uomo sugli spalti.

La strada che percorrerà la Fortitudo questa domenica sarà quindi più erta del solito, visto che mancherà quello che è il marchio di fabbrica dell’Aquila, ovvero il tifo. Scafati, reduce da un filotto di vittorie da alta classifica, giocherà in un PalaMangano unicamente a tinte della squadra di casa. La Fortitudo, dal canto suo, dovrà essere brava a isolarsi e cercare di trovare soluzioni unicamente sul campo.

Il saluto della Fossa alla Fortitudo

La Fossa dei Leoni, in ogni caso, ha voluto mostrare tutto il proprio supporto ai propri beniamini, che per provare a vincere oggi pomeriggio hanno ricaricato le pile d’affetto e sostegno. Ieri mattina, infatti, una nutrita rappresentanza fortitudina si è recata al PalaZola per salutare la squadra prima della partenza alla volta di Scafati. L’ennesimo gesto di forte vicinanza da parte della Fossa, che si è vista impossibilitata a seguire la Effe in trasferta, visto il divieto nella vendita dei biglietti. “Trasferte libere“, invoca il gruppo in un comunicato pubblicato sui social. Si gioca oggi pomeriggio, alle 16:00, al PalaMongano.

