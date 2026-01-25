Sarà una domenica senza tifosi al seguito del Bologna. A seguito degli scontri che hanno purtroppo animato il pregara di Como, la decisione è stata drastica: trasferte vietate per i tifosi del Bologna, è questo il provvedimento dei responsabili dell’ordine pubblico nazionale e locale. Era già capitato, nel corso della stagione, a seguito dei disordini a Udine, che avevano bloccato le trasferte contro Lazio e Inter. A finire nel mirino, questa volta, sono state le uscite in quel di Verona e Genoa.

Trasferte vietate al tifo rossoblù

Oggi pomeriggio, al Marassi, la fetta riservata al tifo ospite sarà tristemente vuota, all’interno di una cornice da oltre 30mila supporters del Grifone. Cosa già parzialmente viste a Verona, appunto, con l’accesso alla curva ospiti riservata solo ai non residenti in città e provincia, per un totale di presenti che non ha superato l’ottantina di unità. Oggi, invece, la Questura di Genova ha deciso di chiudere con la chiave il settore, che resterà appunto sigillato per tutta la gara Genoa-Bologna.

Il divieto di trasferta resterà tale fino all’1 marzo, motivo per il quale anche quando si giocherà contro il Torino e il Pisa (15 febbraio e 1 marzo) i tifosi non avranno la possibilità di viaggiare. Unica eccezione sarà l’Europa League: giovedì si giocherà a Backa Topola contro il Maccabi Tel Aviv, ma i presenti, in quell’occasione, saranno numericamente molti meno del solito, anzi, una piccola minoranza.

Sarà una gara in salita, dunque, per un Bologna già in difficoltà dopo la sconfitta di una settimana fa subita al Dall’Ara contro la Fiorentina. In casa del Genoa di De Rossi i rossoblù dovranno trovare le proprie motivazioni “da soli”, senza il solito supporto della curva ospite. In questi momenti si vede la solidità del gruppo. e il Bologna ha voglia di dimostrare di che pasta sia fatto.

Fonte: Matteo Vitali – Il Resto del Carlino

