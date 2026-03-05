Hic Sunt Leones – Magic Fortitudo

Hic Sunt Leones (S2, E24) – Un weekend da spaparanzati sul divano a vedersi l’Italbasket spillare thé in Gran Bretagna (o chi vi pare, va bene tutto), roba che di sti tempi è oro colato viste le fatiche su fatiche degli ultimi mesi. C’è modo di sperare che torni in bolla Della Rosa, che Moretti si rimetta entro il mese e, anche se la coppia di lunghi Mazzola-Benvenuti resterà out fino a che non scenderà il sipario sulla stagione, c’è da star sereni, per adesso.

Rieti è già alle spalle

C’è ancora tempo per parlare della ridente Rieti, arrivata al Paladozza con la nuvoletta fantozziana sulla testa e meno cartucce da spendere rispetto a una Fortitudo, per quanto all’osso, capace di spiccare il volo sulle ali di una coppia straniera che, sulla falsa riga dei Blues Brothers, potrebbe anche dedicarsi al mondo dei musical sulle note di Everybody needs somebody. E lo striscione “Fortitudo Magia” svolazza allegro sullo sfondo di una Fossa dei Leoni in festa, e che sarà sarà, quando si è inebriati di gioia come un paio di domeniche fa.

Si ragionerà poi in ottica Moore, più vicino al rientro di quanto il mondo Fortitudo ricordasse, vista l’evidente chimica tra il duo lituano-croato e la maniera in cui viaggia la squadra dall’arrivo di Perkovic. Valutazioni all’orizzonte, dunque, questo senza ombra di dubbio, anche se mettere tutti d’accordo è un’arte antica ma complessa. Si vedrà.

Verso Livorno-Fortitudo

Ora occhi sulla Libertas Livorno, piazza antica e non sempre simpatica dalle parti biancoblù, anche se la chiusura della trasferta ai supporters della Effe pare un gesto irragionevole per i più, vista la sostanziale mancanza di motivazioni. Altro giro di giostra senza tifosi al seguito, come accadde qualche tempo fa sul parquet di Scafati, che tutto sommato male male non andò. Poi si perse, chiaramente, ma la pagina sembra finalmente essere stata voltata.

Quello con la Libertas sarà il primo di una serie d’appuntamenti dove il peso specifico varrà un po’ di più. Livorno punta a porti prestigiosi ma è nel mezzo della tempesta, mentre la Effe, dopo un lungo andare, vede la terra più vicina. Ma è mare comunque, e di ‘sti tempi a far gli esploratori si rischia di rimanere indietro. Che sia la fine della crisi labronica o la ricaduta nel gorgo dell’Aquila?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook