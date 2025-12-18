Hic Sunt Leones – Non mollare mai

Hic Sunt Leones (S2, E15) – Non sappiamo chi in Fortitudo sia fan di Gigi D’Alessio, ma nel caso in cui ci dovessero essere, sicuramente ciò che i compagni sono costretti ad ascoltare, in questi giorni, è “Non mollare mai“. Discutibili gusti musicali a parte, perlomeno per chi scrive, la filosofia di fondo è giusta, in realtà: d’altronde, siamo pur sempre reduci da due sconfitte di fila, e l’ascensore è sceso dal secondo all’ottavo piano in un battito di ciglia o d’o core.

Una Fortitudo che naviga a vista

Alla fine l’ha detto anche Della Rosa ieri allo Store, nella festa generale che potrebbe, domenica sera, allietarsi ulteriormente: è un campionato di alto livello, la classifica è relativa, domenica è importante, giusto così. Ciò che è certo è che si lavora (e sarebbe difficile se così non fosse con un Caja alle calcagna), che ci si tiene, che la barca naviga a vista ma l’obiettivo è dall’altra parte dell’Oceano, verso maggio, per intendersi. In mare o in tempesta, in aggiunta, con l’infermeria che resta piena e pochi marinai superstiti un po’ a vogare, un po’ a far nodi, un po’ a tirar su le vele, secondo quelle che sono le necessità.

Insomma, speriamo che il panettone faccia bene alla schiena di Fantinelli e che la caviglia di Moore torni a essere splendida splendente, se non domenica contro Ruvo, almeno in quello che sarà il girone di ritorno, al via domenica 4 gennaio contro un’affannata Roseto. C’è una Coppa Italia che guarda, a due partite di distanza, ma un po’ come nella famosa scena dei gabbiani in Alla ricerca di Nemo, urlare “MIO!” prima di afferrare la preda spesso sortisce lo stesso risultato del film. La bocca vuota e lo sguardo perplesso. E la Fortitudo in realtà non ha fretta, ora, visto che appunto si naviga a vista.

Verso Ruvo di Puglia

Chiudendo, più che a un lontano weekend di marzo, la testa dei biancoblù è concentrata sulla matricola Ruvo di Puglia, che dopo un timido avvio a prender le misure del campionato sta iniziando a trovare le taglie giuste, anche se faticosamente. 4 vittorie, con unico scalpo in esterna, sorprendentemente, in quel di Cividale. L’ultima vittoria risale a oltre un mese fa, proprio ai danni della diretta avversaria Roseto. Ma alla fine è chiaro che gli obiettivi si fondono tutti, alla fine, e chi gioca per la salvezza a fine anno può andare a dar fastidio a chi la squadra l’ha allestita con gli attrezzi da chirurgo, in estate. Occhio, quindi, che le orecchiette alle cime di rapa non si rivelino indigeste, prima delle feste, visto che la piada ha già giocato un brutto scherzo.

