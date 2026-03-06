La Fortitudo dura un quarto, poi crolla: a Livorno finisce 91-73

LIBERTAS LIVORNO 91-73 FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA (22-13, 54-24, 73-46)

Libertas Livorno: Penna 9, Genti, Filloy 8, Possamai 11, Filoni 5, Valentini 9, Tozzi 8, Woodson 15, Pacitto, Fantoni, Tiby 22, Piccoli 4. All. Diana.

Flats Service Fortitudo Bologna: Della Rosa 2, Imbrò 9, Sarto 6, Anumba 16, De Vico 7, Fantinelli 2, Guaiana 3, Perkovic 9, Barbieri, Sorokas 19. All. Caja. All. Caja.

La peggiore Fortitudo della stagione gioco poco più di 10 minuti al Modigliani Forum. La Libertas gioca meglio sin da subito, poi si limita a controllare per una buona mezz’ora.

La cronaca di Livorno-Fortitudo: primo tempo

Quintetti iniziali:

Libertas Livorno: Woodson, Valentini, Tiby, Piccoli, Possamai.

Fortitudo Bologna: Fantinelli, Perkovic, Sarto, Anumba, Sorokas.

Sotto gli occhi del coach della Nazionale Luca Banchi, Livorno e Fortitudo si mettono l’elmetto e vanno a testa bassa a canestro: dopo un minuto e mezzo già 5-6. Arringa il pubblico la truppa di Diana in un paio di giocate difensive notevoli, mentre in attacco è Woodson a tirare le redini. La Effe riesce a restare a contatto muovendo la retina con il solito Sorokas e Imbrò dall’arco, ma lato rimbalzo dominano i biancorossi. E nel lungo periodo gli extrapossessi premiano i padroni di casa: dai liberi e con un paio di appoggi dalla lunetta, la Libertas trova un discreto vantaggio con cui chiude il primo quarto: 22-13.

Inizio di ripresa in cui gioca solo Livorno: Penna e Tozzi guidano il 7-0 d’avvio che vale un vantaggio già complicato da recuperare dopo appena 12 minuti di gioco. E a 6 minuti dalla fine del secondo quarto, addirittura doppiata la Fortitudo. Controlla la Libertas al Modigliani Forum, con una Effe ancora ad appena 16 punti segnati dopo 15 minuti: secondo quarto da incubo per Bologna. I biancoblù faticano enormemente anche solo ad arrivare vicino al ferro: la squadra di Caja non riesce a sbloccarsi e sembra lontana parente di quella vista nelle ultime uscite.

La retina resta stregata per la Fortitudo, sempre in ritardo e mai concreta in attacco (addirittura due soli canestri segnati da dentro l’area in oltre 16 minuti sul parquet). La scintilla non si accende: la Fortitudo non ragiona e si accontenta dei tiri più sconsiderati. Le braccia alzate di Caja dalla panchina identificano una gara a senso unico, mentre la tripla da oltre la metà campo di Tiby poi aggiunge altro sale sulla ferita. Livorno non si lascia scappare le occasioni, approfitta di un blackout totale dei biancoblù e a metà al Modigliani inizia già la festa: -30, 54 a 24 dopo 20 minuti.

Secondo tempo

Anumba e Sarto provano a rialzare la testa e rendere la tragedia meno amara, ma Livorno segna praticamente da qualsiasi posizione e con chiunque, senza fermarsi. Mentre Caja sorride ironico a braccia conserte in panchina, Perkovic si va a sedere dopo uno 0 su 7 dall’arco terrificante. Quando la Fortitudo va sul meno 37, anche i tifosi biancoblù da casa smettono di crederci. Addirittura la Libertas ruba palloni e palleggia in contropiede rallentando nel pitturato in attacco, sintomo di una gara finita già da tempo. Ultimi 15 minuti di lunghissimo garbage time, con Livorno che che rallenta anche il ritmo nei minuti finali. Si chiude 91-73 al Modigliani Forum lo scontro diretto tra la Libertas Livorno e la peggiore Fortitudo della stagione.

