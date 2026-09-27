La Fortitudo prima soffre poi dilaga: Ruvo si arrende al PalaDozza 92-70

La Fortitudo supera Ruvo di Puglia all’esordio casalingo dopo un avvio difficile. Sotto 2-15 dopo appena quattro minuti, la squadra di Cavina cambia passo, ribalta la partita e prende il largo nella seconda metà di gara. Decisivo il carattere del gruppo davanti a un PalaDozza gremito.

Fortitudo-Ruvo di Puglia, primo tempo

L’esordio al PalaDozza sembrava essersi trasformato immediatamente in una gara complicata. Davanti a un palazzetto pieno e carichissimo, la Flats Service approccia infatti la partita nel peggiore dei modi: mani fredde, difesa poco aggressiva e Ruvo capace di approfittarne per scappare sul 2-15 dopo appena quattro minuti. Cavina corre ai ripari modificando rapidamente il quintetto e inserendo maggiore regia, alla ricerca di un equilibrio che inizialmente sembra mancare.

La reazione arriva attraverso Sorokas e Moretti, che riportano ordine e permettono alla Fortitudo di ridurre progressivamente il distacco. Rimane però qualche difficoltà offensiva, con Bologna che insiste troppo sul tiro da tre senza trovare le percentuali necessarie: ben 12 tentativi nei primi dieci minuti, ma soltanto due realizzati. Ruvo chiude così il primo quarto avanti 25-16.

Nel secondo periodo, però, la partita cambia volto. La Fortitudo alza finalmente l’intensità nella propria metà campo e comincia a recuperare palloni e fiducia. Davanti continua a non brillare per continuità, ma Radonjic si prende responsabilità importanti e diventa il motore dell’11-0 che rimette completamente in equilibrio l’incontro. Ruvo perde sicurezza, Bologna ne approfitta e, grazie anche a un errore difensivo degli ospiti, arriva all’intervallo addirittura avanti 40-39.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi la Fortitudo prova immediatamente a dare la spallata definitiva, ma Ruvo non ha intenzione di arrendersi. La partita procede ancora a strappi, con entrambe le squadre capaci di alternare buone giocate a momenti di confusione. Bologna, però, sembra avere ormai trovato la quadra e soprattutto una maggiore solidità difensiva.

Il colpo decisivo arriva nel finale del terzo periodo. La Flats Service riesce finalmente a costruire un margine significativo e chiude il parziale sul 62-51, mettendo le basi per un ultimo quarto molto più tranquillo. Nell’ultima frazione la squadra di Cavina completa il lavoro: il vantaggio cresce fino a sfiorare i venti punti, con Mazzola protagonista anche dalla lunga distanza.

Il 92-70 finale fotografa una partita che sembrava poter prendere una piega decisamente più complicata. La Fortitudo invece reagisce, cambia assetto, trova protagonisti diversi e inaugura il proprio campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico. Nel finale c’è spazio anche per i giovani, mentre il PalaDozza può finalmente festeggiare.

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