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Bologna, quanto guadagnano i rossblù? La classifica degli stipendi: ecco chi sta sul podio

Quanto valgono gli stipendi dei giocatori del Bologna? La graduatoria di Transfermarkt racconta le gerarchie economiche della rosa.

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1 minuto fa

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Claudio Fenucci (© Damiano Fiorentini)
Claudio Fenucci (© Damiano Fiorentini)
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Quanto pesa la rosa del Bologna sul piano degli ingaggi? Transfermarkt riporta una graduatoria che permette di leggere anche alcune delle gerarchie economiche costruite dal club in vista della stagione 2026/27. Il monte stipendi annuale lordo della squadra rossoblù ammonta complessivamente a 51 milioni di euro, con una distanza significativa tra i giocatori in cima alla classifica e quelli delle ultime posizioni.

I primi in classifica

A guidare la graduatoria è Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, arrivato a Bologna in prestito dalla Roma, risulta il giocatore più pagato della rosa con uno stipendio annuale lordo di 6,4 milioni di euro. Alle sue spalle c’è Riccardo Orsolini, che raggiunge quota 5,2 milioni.

Sul terzo gradino si trova Lewis Ferguson, con un ingaggio lordo di 4,6 milioni di euro. Subito dietro compare un nuovo vecchio volto della rosa: Arthur Theate, con uno stipendio da 4,2 milioni. Il difensore belga è dunque il secondo trasferimento estivo più pagato della squadra, alle spalle di Dovbyk.

Bologna, la fascia medio/alta degli stipendi

Oltre ai primi quattro, la classifica evidenzia altri contratti particolarmente pesanti. Federico Bernardeschi si colloca al quinto posto con 3,3 milioni di euro, seguito da Roberto Piccoli, a quota 3 milioni.

Più indietro, ma comunque sopra i 2 milioni lordi annui, ci sono Juan Miranda e Łukasz Skorupski, entrambi a 2,2 milioni, mentre Samuel Mbangula raggiunge i 2,1 milioni.

La soglia degli 1,9 milioni è invece condivisa da Tommaso Pobega e Nicolò Casale. A seguire c’è Odgaard, con 1,7 milioni, mentre Zortea e Helland si attestano entrambi a 1,5 milioni.

La classifica completa degli stipendi del Bologna

Di seguito l’elenco completo degli stipendi annuali lordi riportati da Transfermarkt per la rosa del Bologna 2026/27:

  1. Artem Dovbyk — 6,4 milioni
  2. Riccardo Orsolini — 5,2 milioni
  3. Lewis Ferguson — 4,6 milioni
  4. Arthur Theate — 4,2 milioni
  5. Federico Bernardeschi — 3,3 milioni
  6. Roberto Piccoli — 3,0 milioni
  7. Juan Miranda — 2,2 milioni
  8. Łukasz Skorupski — 2,2 milioni
  9. Samuel Mbangula — 2,1 milioni
  10. Tommaso Pobega — 1,9 milioni
  11. Nicolò Casale — 1,9 milioni
  12. Jens Odgaard — 1,7 milioni
  13. Nadir Zortea — 1,5 milioni
  14. Eivin Helland — 1,5 milioni
  15. Nicolò Cambiaghi — 1,3 milioni
  16. Nikola Moro — 1,3 milioni
  17. Martin Vitík — 1,1 milioni
  18. Emil Holm — 1,1 milioni
  19. Torbjørn Heggem — 1,0 milioni
  20. Amondarain — 0,9 milioni
  21. Oussama El Azzouzi — 0,7 milioni
  22. Alhassane — 0,7 milioni
  23. Enem — 0,7 milioni
  24. Matteo Pessina — 0,4 milioni
  25. Lorenzo De Silvestri — 0,4 milioni
  26. Happonen — 0,1 milioni
  27. Libra — 0,2 milioni

Nel complesso…

Il dato complessivo è quindi di 51 milioni di euro lordi all’anno. Una graduatoria che mostra come il Bologna abbia concentrato una parte importante del proprio investimento salariale sui giocatori che possono – e a questo punto devono anche – rappresentare i principali riferimenti tecnici della squadra, mentre nelle posizioni più basse trovano spazio soprattutto i profili più giovani o con un ruolo differente all’interno della rosa.

Le cifre, va ricordato, sono stipendi annuali lordi riportati da Transfermarkt, di conseguenza non rappresentano di fatto il costo complessivo sostenuto dal club per ciascun calciatore.

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