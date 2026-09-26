Bologna, quanto guadagnano i rossblù? La classifica degli stipendi: ecco chi sta sul podio

Quanto pesa la rosa del Bologna sul piano degli ingaggi? Transfermarkt riporta una graduatoria che permette di leggere anche alcune delle gerarchie economiche costruite dal club in vista della stagione 2026/27. Il monte stipendi annuale lordo della squadra rossoblù ammonta complessivamente a 51 milioni di euro, con una distanza significativa tra i giocatori in cima alla classifica e quelli delle ultime posizioni.

I primi in classifica

A guidare la graduatoria è Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, arrivato a Bologna in prestito dalla Roma, risulta il giocatore più pagato della rosa con uno stipendio annuale lordo di 6,4 milioni di euro. Alle sue spalle c’è Riccardo Orsolini, che raggiunge quota 5,2 milioni.

Sul terzo gradino si trova Lewis Ferguson, con un ingaggio lordo di 4,6 milioni di euro. Subito dietro compare un nuovo vecchio volto della rosa: Arthur Theate, con uno stipendio da 4,2 milioni. Il difensore belga è dunque il secondo trasferimento estivo più pagato della squadra, alle spalle di Dovbyk.

Bologna, la fascia medio/alta degli stipendi

Oltre ai primi quattro, la classifica evidenzia altri contratti particolarmente pesanti. Federico Bernardeschi si colloca al quinto posto con 3,3 milioni di euro, seguito da Roberto Piccoli, a quota 3 milioni.

Più indietro, ma comunque sopra i 2 milioni lordi annui, ci sono Juan Miranda e Łukasz Skorupski, entrambi a 2,2 milioni, mentre Samuel Mbangula raggiunge i 2,1 milioni.

La soglia degli 1,9 milioni è invece condivisa da Tommaso Pobega e Nicolò Casale. A seguire c’è Odgaard, con 1,7 milioni, mentre Zortea e Helland si attestano entrambi a 1,5 milioni.

La classifica completa degli stipendi del Bologna

Di seguito l’elenco completo degli stipendi annuali lordi riportati da Transfermarkt per la rosa del Bologna 2026/27:

Artem Dovbyk — 6,4 milioni Riccardo Orsolini — 5,2 milioni Lewis Ferguson — 4,6 milioni Arthur Theate — 4,2 milioni Federico Bernardeschi — 3,3 milioni Roberto Piccoli — 3,0 milioni Juan Miranda — 2,2 milioni Łukasz Skorupski — 2,2 milioni Samuel Mbangula — 2,1 milioni Tommaso Pobega — 1,9 milioni Nicolò Casale — 1,9 milioni Jens Odgaard — 1,7 milioni Nadir Zortea — 1,5 milioni Eivin Helland — 1,5 milioni Nicolò Cambiaghi — 1,3 milioni Nikola Moro — 1,3 milioni Martin Vitík — 1,1 milioni Emil Holm — 1,1 milioni Torbjørn Heggem — 1,0 milioni Amondarain — 0,9 milioni Oussama El Azzouzi — 0,7 milioni Alhassane — 0,7 milioni Enem — 0,7 milioni Matteo Pessina — 0,4 milioni Lorenzo De Silvestri — 0,4 milioni Happonen — 0,1 milioni Libra — 0,2 milioni

Nel complesso…

Il dato complessivo è quindi di 51 milioni di euro lordi all’anno. Una graduatoria che mostra come il Bologna abbia concentrato una parte importante del proprio investimento salariale sui giocatori che possono – e a questo punto devono anche – rappresentare i principali riferimenti tecnici della squadra, mentre nelle posizioni più basse trovano spazio soprattutto i profili più giovani o con un ruolo differente all’interno della rosa.

Le cifre, va ricordato, sono stipendi annuali lordi riportati da Transfermarkt, di conseguenza non rappresentano di fatto il costo complessivo sostenuto dal club per ciascun calciatore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook