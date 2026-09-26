Nuovo stadio, il Bologna accelera: 300 milioni sul tavolo, il nodo resta il finanziamento

Il progetto del nuovo stadio del Bologna in area Fiera si avvicina a un passaggio decisivo. Il club e BolognaFiere sono al lavoro per definire una proposta condivisa. Ma prima di arrivare alla presentazione ufficiale bisognerà completare la costruzione del piano economico. L’operazione ha un valore stimato intorno ai 300 milioni di euro e proprio la copertura finanziaria rappresenta ancora il principale punto da sciogliere.

I prossimi giorni saranno quindi fondamentali. All’inizio della prossima settimana è previsto un nuovo confronto tra le parti con l’obiettivo di superare gli ultimi ostacoli. E arrivare alla scadenza del 30 settembre con un progetto sufficientemente definito per essere candidato a Euro 2032.

Saputo mette 50 milioni

Una parte dell’investimento è già stata individuata. Joey Saputo sarebbe pronto a destinare personalmente circa 50 milioni di euro alla realizzazione dell’impianto, mentre la presenza di BolognaFiere sarebbe un altro elemento centrale dell’operazione. A questi fondi potrebbe aggiungersi un contributo pubblico nell’ordine dei 30 milioni, qualora il progetto venisse inserito nel percorso legato a Euro 2032.

Non basterà però. Il Bologna dovrà coinvolgere ulteriori investitori e valutare anche il ricorso al finanziamento per completare la copertura dei costi. La ricerca non è semplice: per un investimento di questo tipo viene ipotizzato un rendimento vicino al 4%, una prospettiva che potrebbe non risultare sufficientemente attrattiva per chi dovrebbe impegnare capitali importanti per un ritorno distribuito nel lungo periodo.

Uno stadio per tutto l’anno

Per rendere sostenibile il progetto, l’impianto dovrà andare oltre la sola funzione calcistica. La strategia studiata dall’amministratore delegato Claudio Fenucci punta infatti su una struttura polifunzionale, capace di ospitare concerti, grandi eventi e manifestazioni anche nei periodi lontani dalle partite. Un primo partner appartenente al mondo dell’organizzazione degli eventi sarebbe già stato individuato e coinvolto, mentre altri possibili investitori sono stati avvicinati tra le realtà imprenditoriali vicine al Bologna e a Saputo.

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