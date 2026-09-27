Calciomercato Bologna – Quali idee per sopperire all’infortunio di Holm?

L’infortunio di Emil Holm, preceduto da un urlo al 63′ del secondo tempo di Svezia-Romania, apre un dilemma sulla fascia destra rossoblù. Perchè Zortea non può sobbarcarsi gli oltre due mesi di assenza dello svedese e De Silvestri, al momento, non garantisce più di qualche minuto di qualità. La titolarità di Holm in una partita con la nazionale si ferma su una barella che lo porta fuori dal campo e apre degli interrogati per l’intera Area Tecnica. Quale soluzioni da adottare per sopperire all’infortunio del nostro esterno basso destro?

L’infortunio di Holm e le possibile scelte di Sartori e Di Vaio

L’infortunio di Emil è l’ennesimo elemento di una lista non corta con cui lo svedese sta convivendo da tempo e che frena le sue importantissime qualità. La notizia, giunta a Casteldebole, ha fatto partire subito le valutazioni su Holm, perchè l’infortunio lo terrà lontano dal campo per almeno due mesi. E’ chiaro che a questo punto l’assenza di Emil dovrà essere immediatamente gestita, per evitare straordinari al buon Zortea.

Chi potrebbero essere gli svincolati che potrebbero aggiungere valore alla fascia destra?

Si parte con Paul Lirola, 29 anni, svincolato dal Verona (e questo un pò ci stupisce, visto la giovane età). Paul, uscito dalla giovanili della Juventus, ha giocato con le maglie di Sassuolo, Fiorentina, Marsiglia, Elche e Verona. Si distingue per la sua determinazione e la spinta in fase d’attacco che riesce a dare. Per sostituire Holm con il suo infortunio, uno che conosce la Serie A è Matteo Darmian (ex Inter), 36 anni, anche lui svincolato. Darmian ha dalla sua, oltre ad un ottima conoscenza della Serie A, quella di aver giocato 46 partite in Nazionale.

Ma c’è un altro italiano da sondare

Altro nome italiano è quello di Mattia De Sciglio, 33 anni. Dal 2011 al 2024 ha indossato le maglie di Milan e Juventus (con una piccola parentesi all’Olympique Marsiglia). Ha chiuso la sua esperienza all’Empoli nel 2025, ma è un anno che non gioca. Di tutti questi nomi si dovrebbe capire lo stato dell’arte della condizione fisica. Questo per non perdere ulteriore tempo per mettere in condizione un giocatore. E queste due settimane di fermo del campionato potrebbero servire a recuperare i giocatori ad una migliore condizione fisica e dare una soluzione all’infortunio di Holm.

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