La Fortitudo torna a vincere in trasferta! Battuta Torino 68-73

REALE MUTUA TORINO 68-73 FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA ()

Flats Service Fortitudo Bologna: . All. Caja.

Reale Mutua Torino: . All. Moretti.

Qui le statistiche complete

La Flats Service Fortitudo Bologna interrompe un tabù che sembrava eterno e conquista una vittoria esterna dal peso specifico enorme. Al Pala Gianni Asti finisce 73-68 per i biancoblù contro la Reale Mutua Torino, al termine di una gara gestita con attenzione, solidità difensiva e sangue freddo nei momenti chiave. Un successo che vale più dei due punti: perché arriva lontano dal PalaDozza, perché matura in una giornata surreale per la classifica e perché racconta di una squadra finalmente capace di imporsi anche fuori casa.

La cronaca di Torino-Fortitudo: primo tempo

Quintetti iniziali:

Reale Mutua Torino: Schina, Allen, Tortù, Severini, Teague.

Fortitudo Bologna: Fantinelli, Perkovic, Sarto, Anumba, Sorokas.

La partita si apre con ritmi bassi e grande prudenza da entrambe le parti. Le percentuali offensive faticano a decollare e a dominare sono le difese, più attente a non concedere che a rischiare. I primi canestri arrivano soprattutto dalle iniziative di Sarto per Bologna e di Allen per Torino, in un contesto spezzettato e ricco di palle perse. La Fortitudo, però, dimostra subito di essere mentalmente dentro la partita: la pressione difensiva funziona, Caja ruota gli uomini e Torino fatica a trovare soluzioni pulite. Nonostante una pioggia di tentativi dall’arco dei piemontesi, Bologna concede una sola tripla nei primi dieci minuti, arrivando alla prima sirena avanti di misura sul 14-13.

Nel secondo quarto i biancoblù alzano ulteriormente il livello difensivo. Della Rosa accende la manovra con un paio di giocate di personalità, mentre Torino continua a sbattere contro una difesa organizzata e aggressiva. La Fortitudo prende ritmo, trova canestri con continuità e allunga progressivamente il margine. Bologna costruisce poi il vantaggio senza forzature, sfruttando il gioco di squadra e punendo le difficoltà offensive dei padroni di casa. All’intervallo lungo il tabellone recita 41-27, con l’impressione netta di una partita saldamente nelle mani degli ospiti.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo, però, la gara cambia volto. La Fortitudo tocca anche il +17 grazie a contributi importanti di De Vico e Guaiana, ma improvvisamente qualcosa si inceppa. Torino aumenta l’intensità, trova fiducia e trascinata da Teague rientra rapidamente in partita. In pochi minuti il margine si assottiglia, Bologna perde fluidità e subisce un parziale pesante. Il 19-7 con cui Torino chiude il quarto riapre tutto: al 30’ la Fortitudo è ancora avanti, ma solo 58-53, e l’inerzia sembra essersi spostata.

L’ultimo periodo è una battaglia fatta di possessi pesanti. La Fortitudo mantiene il vantaggio, ma senza mai riuscire a chiudere definitivamente la partita. Torino ha più volte la possibilità di agganciare o superare, ma spreca occasioni preziose, anche per limiti tecnici e scelte affrettate. Della Rosa torna protagonista nei momenti di maggiore pressione, dando ordine e ossigeno alla manovra. Fantinelli si sacrifica, De Vico è freddo dalla lunetta quando serve, mentre Perkovic mette il sigillo finale ai liberi dopo l’errore decisivo di Teague: la Effe torna a vincere in trasferta e sbanca il Pala Gianni Asti per 68-73, andando in testa, almeno per una sera.

