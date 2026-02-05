La preview di Reale Mutua Torino – Fortitudo Flats Service Bologna

Obiettivo chiaro e non più rinviabile: cambiare il volto di una stagione che lontano dal PalaDozza continua a mostrare crepe evidenti. Venerdì sera, sul parquet del Pala Gianni Asti, la squadra di Attilio Caja affronta la Reale Mutua Torino nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A2, in una prova di maturità fondamentale.

Classifica corta e occasioni da cogliere

La Fortitudo arriva a questo appuntamento dopo una settimana relativamente serena, figlia del successo interno contro Pistoia e di una classifica che, pur senza strappi decisivi, continua a tenere i biancoblù agganciati al gruppone di testa: -6 da Pesaro capolista, -4 da Cividale e -2 dal terzetto Livorno-Brindisi-Rimini.

Numeri che tengono vive le ambizioni, ma che impongono un cambio di passo lontano da casa. Il bilancio esterno resta il grande nodo irrisolto: 3 vittorie su 12 gare, con l’ultimo blitz datato 12 novembre al Taliercio di Mestre. Da allora, sette sconfitte consecutive in trasferta hanno rallentato una corsa che, al PalaDozza, procede invece a ritmi da alta classifica.

Torino, squadra solida e identitaria

La Reale Mutua Torino occupa una posizione di metà classifica, con un record di 12 vittorie e 13 sconfitte che la colloca in una zona di limbo, più vicina ai play-in che ai playout. Il rendimento dei piemontesi è equilibrato: non impeccabili in casa, ma nemmeno fragili in trasferta. Una squadra che vive di fiammate e alternanza, come già visto nella gara d’andata, quando al PalaDozza la Fortitudo costruì il successo con un devastante break nel terzo quarto.

Il gruppo guidato da Paolo Moretti può contare su riferimenti offensivi non da poco: l’esterno Teague viaggia oltre i 16 punti di media, mentre Allen garantisce presenza costante vicino a canestro con numeri da doppia doppia. Il pacchetto italiani ruota attorno alla regia di Massone e a una batteria di lunghi giovani, capaci di dare energia ma anche soggetti a cali di rendimento.

Le parole di Angori: identità e solidità come chiavi

A presentare la sfida in casa Fortitudo è stato il vice allenatore Matteo Angori, che ha sottolineato con chiarezza le insidie del match. Torino, secondo Angori, è una delle poche squadre ad aver lavorato con continuità fin dall’inizio dell’anno, costruendo una forte identità collettiva. Tutti conoscono il proprio ruolo, la coppia americana è di alto livello e il gruppo italiano è composto da giocatori esperti, perfettamente inseriti nella categoria.

Torino è una delle poche squadre che lavora insieme da inizio anno e ha costruito una forte identità. Tutti sanno quello che devono fare, la coppia USA è di primo livello e il gruppo di italiani è costituito da giocatori che conoscono molto bene questa categoria. Sanno quello che devono fare in campo. Ovviamente, a noi toccherà il compito di invertire la tendenza lontano dal PalaDozza. Dovremo essere attenti e solidi, fisicamente e mentalmente. Già a Scafati (nonostante la sconfitta), penso che abbiamo mostrato dei progressi, ma è chiaro che dovremo limitare il più possibile le palle perse che, nell’ultima trasferta, sono state la principale ragione del ko.

Dove e quando si gioca

La sfida tra Reale Mutua Torino e Flats Service Fortitudo Bologna si giocherà venerdì 6 febbraio alle ore 20.45 al Pala Gianni Asti di Torino. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport HD, con radiocronaca su Radio San Luchino e audiocronaca su Canale 88.

