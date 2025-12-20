La preview di Fortitudo Flats Service Bologna – Crifo Wines Ruvo di Puglia

Chiamarlo equilibrio sarebbe forse eccessivo, ma la classifica di A2 restituisce un’immagine piuttosto complessa da leggere. Pesaro davanti, poi un blocco compatto di squadre racchiuse in pochissimi punti, con altre ancora pronte a inserirsi nella mischia. In questo scenario instabile si muove anche la Fortitudo, sospesa tra la possibilità di rientrare nei giochi che contano e il rischio di scivolare indietro nel giro di una settimana. Per i biancoblù il discorso è semplice solo in apparenza: vincere le prossime due e poi guardare con attenzione agli incroci altrui per capire se la qualificazione alla Coppa Italia potrà diventare realtà.

Dopo Monza e Rimini, il bisogno di voltare pagina

La settimana che precede la sfida con Ruvo è servita soprattutto per metabolizzare le due sconfitte esterne consecutive, maturate a Monza e Rimini. Due stop che hanno lasciato il segno più per il modo in cui sono arrivati che per il peso specifico in classifica. La Fortitudo ha mostrato limiti evidenti, ma anche sprazzi di identità, confermando quanto il tema degli infortuni continui a condizionare rendimento e continuità.

L’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Fantinelli, alle prese più con fastidi persistenti che con reali problematiche strutturali, e al re-inserimento definitivo di Moore, rientrato in campo a Rimini senza aver ancora completato il percorso di riadattamento dopo lo stop. La sua presenza, insieme a quella del capitano, è fondamentale per evitare che l’attacco biancoblù si riduca a un esercizio monotono fatto quasi esclusivamente di conclusioni dall’arco.

Ruvo al PalaDozza

Domenica alle 18.00 al PalaDozza arriva la Crifo Wines Ruvo, formazione all’esordio assoluto in Serie A2 e chiamata a un campionato di pura sopravvivenza. Il record dei pugliesi racconta una stagione complicata: 4 vittorie e 13 sconfitte, una difesa tra le meno efficaci della categoria (seconda peggiore dopo Roseto, 85.0 a partita) e un rendimento esterno negativo. Dopo un avvio difficile, Ruvo aveva dato segnali di risveglio con un parziale positivo, prima di ricadere in una spirale negativa che dura ormai da sei turni.

Gli americani Brooks e Moody sono i principali riferimenti offensivi, mentre sotto canestro c’è l’esperienza dell’ex Borra, affiancato da veterani come Musso e dall’energia di Michael Anumba, fratello di Simon.

Sebbene sia il primo confronto ufficiale tra Fortitudo e Ruvo, i legami non mancano. Il più evidente porta a Basile, nato proprio a Ruvo di Puglia e simbolo assoluto della storia biancoblù. Le sue 276 presenze, i due scudetti e la finale di Eurolega del 2004 sono parte integrante dell’identità fortitudina. C’è poi Borra, cresciuto nel vivaio della Effe e tornato a Bologna nella stagione del ritorno in A2, e la sfida nella sfida tra i fratelli Anumba, divisi per una sera dai colori.

Inoltre, la sfida con Ruvo si inserisce in una giornata ricca di incroci pesanti: Cividale–Avellino, Pesaro–Rieti, Forlì–Rimini, Cento–Verona. Partite che, come spesso accade in questa A2 compressa, possono cambiare il volto della classifica nel giro di quaranta minuti.

Si gioca domani, ore 18.00, diretta LNP Pass, Radio San Luchino e audiocronaca Canale 88.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook