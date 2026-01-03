La preview di Fortitudo Flats Service Bologna – Liofilchem Roseto

La Fortitudo inaugura il 2026 e il girone di ritorno con più domande che certezze, ma con un obbligo: tornare a vincere e dare un senso concreto a una stagione che, nonostante tutto, è ancora pienamente in corsa. Domenica al PalaDozza arriva Roseto, fanalino di coda del campionato, ma occhio a festeggiare in anticipo. Perché in casa biancoblù il momento è delicato, il contesto complesso e l’errore più grande sarebbe sottovalutare una sfida che pesa più di quanto dica la classifica, anche considerando l’esordio.

Un mercato fermo e una coperta sempre più corta

Il primo dato da cui partire è la fotografia dell’organico. La Fortitudo si presenterà alla palla a due con gli stessi effettivi visti a Rieti, senza alcuna novità dal mercato. La pista che portava a Jamar Smith si è raffreddata rapidamente: il veterano non sembra convinto di rimettersi in gioco da protagonista in A2, preferendo un ruolo marginale ma più comodo a Reggio Emilia. Il risultato è che Bologna continua a convivere con un roster ridotto, aspettando di capire se e come intervenire, soprattutto sulla posizione di Lee Moore, out 2-3 mesi ed il cui futuro resta oggetto di discussione anche all’interno della società. Nel frattempo, l’infermeria continua a dettare legge. Benvenuti, Mazzola, Moore e Imbrò sono indisponibili, costringendo Attilio Caja a fare di necessità virtù e a spremere chi è rimasto.

Classifica affollata, umore basso: il paradosso della stagione

La sensazione che aleggia attorno alla Fortitudo è quella di una squadra sospesa. Da un lato una classifica che resta cortissima, con dieci squadre racchiuse nello spazio di due vittorie e una Effe ancora stabilmente nella parte alta. Dall’altro un ambiente che appare disilluso, quasi rassegnato all’idea che il salto di qualità non sia ancora alla portata.

Eppure i numeri raccontano una realtà meno tragica: Bologna è lì, non lontana dalla vetta, e con un campionato che difficilmente si spaccherà prima della volata finale.

Caja si affida ai leader e al “fortino” PalaDozza

In assenza di alternative, il peso specifico della squadra ricadrà inevitabilmente su Fantinelli e Della Rosa, chiamati a gestire praticamente da soli la cabina di regia. Attorno a loro ruoteranno Sarto, Guaiana (ex della partita e simbolo della promozione di Roseto) e un reparto lunghi che ha bisogno di continuità. Offensivamente, Sorokas resta il punto di riferimento, mentre Anumba, De Vico e Moretti sono chiamati a dare risposte concrete dopo settimane di rendimento altalenante.

Roseto, ultima ma non arrendevole

Roseto arriva a Bologna con il peggior record del campionato (4-15), ma con segnali di crescita. La neopromossa abruzzese, oggi guidata da coach Bassi dopo l’esonero di Finelli, ha trovato la sua unica vittoria esterna a Milano e ha messo in difficoltà Brindisi nell’ultimo turno. Penultima per numero di punti subiti di media, è un avversario fragile dietro, ma capace di segnare e di colpire se lasciato respirare. Inoltre, c’è la vittoria con la Effe all’esordio, a simboleggiare che la squadra in parte già conosce il modo di punire i biancoblù. Cannon sotto canestro, Robinson in regia e un Cinciarini sempre pronto a colpire dall’arco rappresentano un nucleo esperto, che ha già dimostrato di poter sorprendere.

Si gioca domani, ore 18.00, diretta LNP Pass, Radio San Luchino e audiocronaca Canale 88.

