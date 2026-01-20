Seguici su

BasketFortitudo Bologna

La preview di Fortitudo Flats Service Bologna – Wegreenit Urania Milano

Dopo il successo con Mestre, i biancoblù tornano in campo per un nuovo appuntamento casalingo. Il Paladozza è il punto fermo da cui ripartire per guardare in alto.

Pubblicato

19 secondi fa

il

Toni Perkovic crediti Fortitudo Pallacanestro

La Fortitudo torna a casa, e non è un dettaglio. Dopo settimane di alti e bassi lontano da Bologna, il Paladozza torna a essere il punto fermo da cui ripartire, il luogo dove le certezze sembrano moltiplicarsi e dove i biancoblù riescono a ritrovare quella solidità che spesso si perde in trasferta. L’infrasettimanale contro Milano arriva nel momento giusto: la squadra di Attilio Caja ha bisogno di continuità, di punti e di conferme, per trasformare le recenti vittorie in un vero cambio di passo.

Alvise Sarto crediti Fortitudo Bologna

Alvise Sarto crediti Fortitudo Bologna

La Fortitudo e il fattore Paladozza

C’è un dato che più di ogni altro racconta il campionato della Fortitudo: il rendimento casalingo. A Piazza Azzarita la Effe è praticamente imbattibile, con un bilancio che parla di dieci vittorie e una sola sconfitta, maturata contro Pesaro a ottobre. Il Paladozza è diventato un fortino. Quasi 80 punti segnati di media e meno di 68 subiti, il miglior quoziente punti di tutta la Serie A2.

Classifica fluida, ma qualcosa si muove

Con il completamento di tutti i recuperi, la classifica ha finalmente trovato un equilibrio. La Fortitudo naviga nella parte centrale alta, in una zona dove basta poco per salire o scendere di due o tre posizioni nel giro di una settimana. Ogni partita pesa, e quella contro Milano può diventare un mattone importante per avvicinarsi alla zona che conta davvero. Il successo contro Mestre ha dato ossigeno e serenità, ma non c’è tempo per adagiarsi. Il calendario non concede tregua e domenica, sul parquet di Scafati, i biancoblù saranno attesi da uno degli esami più complicati della stagione. Prima, però, c’è da pensare solo all’Urania.

Matteo Fantinelli e Gianluca Della Rosa (©Fortitudo Pallacanestro)

Matteo Fantinelli e Gianluca Della Rosa (©Fortitudo Pallacanestro)

Milano, una stagione sotto le attese

La Wegreenit arriva a Bologna con una classifica che non rispecchia le aspettative estive. Il record dice 7 vittorie e 15 sconfitte, con un rendimento esterno particolarmente negativo. Eppure, dietro i numeri, si nasconde una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque, come dimostrano le recenti prestazioni contro Pesaro, Scafati e Brindisi, tutte perse ma con margini minimi.

Il talento offensivo non manca. L’ala americana Taylor è il principale riferimento, con quasi venti punti di media, mentre Gentile resta un rebus: volume di tiro altissimo, produzione costante, ma anche percentuali altalenanti. Il recente arrivo del lungo Morse ha aggiunto fisicità e presenza sotto canestro, mentre Sabatini è ancora alla ricerca della condizione migliore dopo il grave infortunio della scorsa stagione. In panchina c’è Marco Cardani.

Paulius Sorokas crediti Fortitudo Pallacanestro

Paulius Sorokas crediti Fortitudo Pallacanestro

Dove vedere Fortitudo-Milano

La sfida tra Flats Service Fortitudo Bologna e Wegreenit Milano si giocherà mercoledì sera alle 20.30 al Paladozza di Bologna.
Il match sarà visibile in diretta su LNP Pass, con la radiocronaca di Radio San Luchino e l’audiocronaca su Canale 88.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *