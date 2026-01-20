La preview di Fortitudo Flats Service Bologna – Wegreenit Urania Milano

La Fortitudo torna a casa, e non è un dettaglio. Dopo settimane di alti e bassi lontano da Bologna, il Paladozza torna a essere il punto fermo da cui ripartire, il luogo dove le certezze sembrano moltiplicarsi e dove i biancoblù riescono a ritrovare quella solidità che spesso si perde in trasferta. L’infrasettimanale contro Milano arriva nel momento giusto: la squadra di Attilio Caja ha bisogno di continuità, di punti e di conferme, per trasformare le recenti vittorie in un vero cambio di passo.

La Fortitudo e il fattore Paladozza

C’è un dato che più di ogni altro racconta il campionato della Fortitudo: il rendimento casalingo. A Piazza Azzarita la Effe è praticamente imbattibile, con un bilancio che parla di dieci vittorie e una sola sconfitta, maturata contro Pesaro a ottobre. Il Paladozza è diventato un fortino. Quasi 80 punti segnati di media e meno di 68 subiti, il miglior quoziente punti di tutta la Serie A2.

Classifica fluida, ma qualcosa si muove

Con il completamento di tutti i recuperi, la classifica ha finalmente trovato un equilibrio. La Fortitudo naviga nella parte centrale alta, in una zona dove basta poco per salire o scendere di due o tre posizioni nel giro di una settimana. Ogni partita pesa, e quella contro Milano può diventare un mattone importante per avvicinarsi alla zona che conta davvero. Il successo contro Mestre ha dato ossigeno e serenità, ma non c’è tempo per adagiarsi. Il calendario non concede tregua e domenica, sul parquet di Scafati, i biancoblù saranno attesi da uno degli esami più complicati della stagione. Prima, però, c’è da pensare solo all’Urania.

Milano, una stagione sotto le attese

La Wegreenit arriva a Bologna con una classifica che non rispecchia le aspettative estive. Il record dice 7 vittorie e 15 sconfitte, con un rendimento esterno particolarmente negativo. Eppure, dietro i numeri, si nasconde una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque, come dimostrano le recenti prestazioni contro Pesaro, Scafati e Brindisi, tutte perse ma con margini minimi.

Il talento offensivo non manca. L’ala americana Taylor è il principale riferimento, con quasi venti punti di media, mentre Gentile resta un rebus: volume di tiro altissimo, produzione costante, ma anche percentuali altalenanti. Il recente arrivo del lungo Morse ha aggiunto fisicità e presenza sotto canestro, mentre Sabatini è ancora alla ricerca della condizione migliore dopo il grave infortunio della scorsa stagione. In panchina c’è Marco Cardani.

Dove vedere Fortitudo-Milano

La sfida tra Flats Service Fortitudo Bologna e Wegreenit Milano si giocherà mercoledì sera alle 20.30 al Paladozza di Bologna.

Il match sarà visibile in diretta su LNP Pass, con la radiocronaca di Radio San Luchino e l’audiocronaca su Canale 88.

