BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Bergamo-Fortitudo (65-56). Il peso delle assenze
Una partita senza grandi scossoni, giocata punto a punto fino agli ultimi tre minuti, quando Bergamo trova l’allungo decisivo approfittando delle rotazioni ridotte dei biancoblù. La Fortitudo, in piena emergenza, lotta ma non trova mai continuità offensiva.
Pochi, pochissimi. E comunque persa negli ultimi 3 minuti. Anche Caja si è detto più che soddisfatto, e vista l’emergenza (3 titolarissimi out), inutile anche essere troppo severi. Bergamo controlla, la Fortitudo risponde a tratti, in una gara senza strappi nè grandi protagonisti.
Le pagelle di Bergamo-Fortitudo (65-56)
Flats Service Fortitudo Bologna
- Paulius Sorokas: 16 punti (4/7 da due, 2/7 da tre) – Prova a reggere la baracca, si impegna a tappare falle dei compagni in ogni zona del campo. Ma non è (e non può essere) onnipresente. Voto 6.
- Matteo Imbrò: 12 punti (0/1 da due, 4/11 da tre) – Si affida al tiro da tre e qualche mattonella da metà campo la mette pure. Ma se bastasse lanciare la palla più lontano possibile, staremmo giocando a una versione molto originale del tiro al piattello. Difesa horror. Voto 5.
- Vincenzo Guaiana: 9 punti (3/5 da due, 1/6 da tre) – Primo per sacrificio, ultimo (penultimo dai) per pericolosità davanti. Voto 5.
- Alvise Sarto: 8 punti (1/1 da due, 2/10 da tre) – Catapultato in un’altra dimensione, in cui il canestro a ogni tiro si fa più stretto, prova comunque a far breccia da fuori. Ma raddoppiato e imprigionato tra dieci braccia, fatica a respirare. Voto 4.
- Gianluca Della Rosa: 7 punti (2/3 da due, 1/8 da tre) – Troppi metri dal canestro, troppe esitazioni, troppi errori. Voto 5.
- Simon Anumba: 4 punti (2/6 da due, 0/0 da tre) – Ci mette il fisico, ma offensivamente non dà abbastanza. Voto 5.
- Jordan Harris: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Due falli, due perse, poi forfait. Qualcuno porti la squadra a Lourdes. Almeno i pochi rimasti. Voto 5.
- Samuele Moretti: 0 punti (0/1 da due, 0/0 da tre) – Prova a murare dietro. Ma in area non lascia il segno. Voto 4.5.
- Niccolò De Vico: 0 punti (0/0 da due, 0/1 da tre) – Ritmo ancora da trovare. Voto 5.
Gruppo Mascio Bergamo
- D’Angelo Harrison: 17 punti (2/2, 3/10) – Voto 7.
- Gabriele Stefanini: 14 punti (1/1, 4/10) – Voto 7.
- Dustin Hogue: 11 punti (5/9, 0/0) – Voto 6.
- Eric Lombardi: 8 punti (2/3, 1/3) – Voto 6.
- Andrea Loro: 5 punti (1/3, 1/5) – Voto 5.5.
- Matteo Bogliardi: 4 punti (0/0, 1/3) – Voto 5.5.
- Mattia Udom: 4 punti (2/4, 0/2) – Voto 6.
- Nicolo Nobili: 2 punti (0/0, 0/0) – Voto 6.
- Matteo Pollone: 0 punti (0/0, 0/2) – Voto 5.
