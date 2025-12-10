Le pagelle di Bergamo-Fortitudo (65-56). Il peso delle assenze

Pochi, pochissimi. E comunque persa negli ultimi 3 minuti. Anche Caja si è detto più che soddisfatto, e vista l’emergenza (3 titolarissimi out), inutile anche essere troppo severi. Bergamo controlla, la Fortitudo risponde a tratti, in una gara senza strappi nè grandi protagonisti.

Le pagelle di Bergamo-Fortitudo (65-56)

Flats Service Fortitudo Bologna

Paulius Sorokas : 16 punti (4/7 da due, 2/7 da tre) – Prova a reggere la baracca, si impegna a tappare falle dei compagni in ogni zona del campo. Ma non è (e non può essere) onnipresente. Voto 6.

: 16 punti (4/7 da due, 2/7 da tre) – Prova a reggere la baracca, si impegna a tappare falle dei compagni in ogni zona del campo. Ma non è (e non può essere) onnipresente. Matteo Imbrò : 12 punti (0/1 da due, 4/11 da tre) – Si affida al tiro da tre e qualche mattonella da metà campo la mette pure. Ma se bastasse lanciare la palla più lontano possibile, staremmo giocando a una versione molto originale del tiro al piattello. Difesa horror. Voto 5.

: 12 punti (0/1 da due, 4/11 da tre) – Si affida al tiro da tre e qualche mattonella da metà campo la mette pure. Ma se bastasse lanciare la palla più lontano possibile, staremmo giocando a una versione molto originale del tiro al piattello. Difesa horror. Vincenzo Guaiana : 9 punti (3/5 da due, 1/6 da tre) – Primo per sacrificio, ultimo (penultimo dai) per pericolosità davanti. Voto 5.

: 9 punti (3/5 da due, 1/6 da tre) – Primo per sacrificio, ultimo (penultimo dai) per pericolosità davanti. Alvise Sarto : 8 punti (1/1 da due, 2/10 da tre) – Catapultato in un’altra dimensione, in cui il canestro a ogni tiro si fa più stretto, prova comunque a far breccia da fuori. Ma raddoppiato e imprigionato tra dieci braccia, fatica a respirare. Voto 4.

: 8 punti (1/1 da due, 2/10 da tre) – Catapultato in un’altra dimensione, in cui il canestro a ogni tiro si fa più stretto, prova comunque a far breccia da fuori. Ma raddoppiato e imprigionato tra dieci braccia, fatica a respirare. Gianluca Della Rosa : 7 punti (2/3 da due, 1/8 da tre) – Troppi metri dal canestro, troppe esitazioni, troppi errori. Voto 5.

: 7 punti (2/3 da due, 1/8 da tre) – Troppi metri dal canestro, troppe esitazioni, troppi errori. Simon Anumba : 4 punti (2/6 da due, 0/0 da tre) – Ci mette il fisico, ma offensivamente non dà abbastanza. Voto 5.

: 4 punti (2/6 da due, 0/0 da tre) – Ci mette il fisico, ma offensivamente non dà abbastanza. Jordan Harris : 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Due falli, due perse, poi forfait. Qualcuno porti la squadra a Lourdes. Almeno i pochi rimasti. Voto 5.

: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Due falli, due perse, poi forfait. Qualcuno porti la squadra a Lourdes. Almeno i pochi rimasti. Samuele Moretti : 0 punti (0/1 da due, 0/0 da tre) – Prova a murare dietro. Ma in area non lascia il segno. Voto 4.5.

: 0 punti (0/1 da due, 0/0 da tre) – Prova a murare dietro. Ma in area non lascia il segno. Niccolò De Vico: 0 punti (0/0 da due, 0/1 da tre) – Ritmo ancora da trovare. Voto 5.

Gruppo Mascio Bergamo

D’Angelo Harrison: 17 punti (2/2, 3/10) – Voto 7.

Gabriele Stefanini: 14 punti (1/1, 4/10) – Voto 7.

Dustin Hogue: 11 punti (5/9, 0/0) – Voto 6.

Eric Lombardi: 8 punti (2/3, 1/3) – Voto 6.

Andrea Loro: 5 punti (1/3, 1/5) – Voto 5.5.

Matteo Bogliardi: 4 punti (0/0, 1/3) – Voto 5.5.

Mattia Udom: 4 punti (2/4, 0/2) – Voto 6.

Nicolo Nobili: 2 punti (0/0, 0/0) – Voto 6.

Matteo Pollone: 0 punti (0/0, 0/2) – Voto 5.

