Le pagelle di Rieti-Fortitudo (68-62). Percentuali gelide

La Fortitudo inciampa a Rieti in una serata complicata, fatta di attacchi inceppati, percentuali aride e poche certezze a cui aggrapparsi. I biancoblù restano a lungo aggrappati all’energia e ai muscoli di Sorokas, ma il resto dell’attacco fatica a trovare ritmo e soluzioni. Rieti fa il suo, senza brillare, ma capitalizzando meglio i momenti chiave e portando a casa una vittoria di sostanza.

Le pagelle di Rieti-Fortitudo (68-62)

Flats Service Fortitudo Bologna

Matteo Fantinelli : 4 punti (2/3 da due, 0/4 da tre) – Smista palloni, ma è un regista costretto a girare senza attori protagonisti: 11 assist, tanto ordine e pochissime soluzioni reali al tiro. Voto 6.

Gianluca Della Rosa : 2 punti (1/2 da due, 0/7 da tre) – Il canestro resta un miraggio. Quando anche i commentatori definiscono la prestazione “inaccettabile per la A2”, forse è meglio pensare alla prossima. Voto 3.

Alvise Sarto: 10 punti (5/5 da due, 0/3 da tre) – Parte leggero, segna con continuità vicino a canestro, poi si carica di falli e sparisce troppo presto dalla scena. Proprio quando serviva peso offensivo. Voto 4.

Vincenzo Guaiana : 9 punti (3/3 da due, 0/2 da tre) – Bravo, e si applica anche. Forse l’unico insiema al lituano. Voto 6.

Niccolò De Vico : 8 punti (1/2 da due, 1/5 da tre) – Cerca il canestro con maggiore convinzione, alternando buone scelte a conclusioni affrettate. Voto 5.

Simon Anumba : 5 punti (1/3 da due, 0/1 da tre) – Tiene botta fisicamente, fa il lavoro sporco e protegge il fortino, ma in attacco aiuta troppo poco. Voto 5.

Paulius Sorokas : 24 punti (5/7 da due, 2/7 da tre) – Ci prova davvero. Lotta, segna, cattura rimbalzi e si carica la squadra sulle spalle. Ma dietro di lui, il vuoto della Dimensione X (Stranger Things docet). Voto 6.5.

Samuele Moretti : 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Serata senza appunti sul taccuino: presenza anonima in una partita che chiedeva ben altro impatto. Voto 4.

Matteo Imbrò: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Un altro nella lista per Lourdes. Senza voto.

RSR Sebastiani Rieti Liam Udom: 16 punti (5/7 da due, 2/3 da tre) – Voto 7.

Darius Perry: 13 punti (2/6 da due, 1/6 da tre) – Voto 5,5.

Lorenzo Piccin: 9 punti (0/0 da due, 2/6 da tre) – Voto 6,5.

Dustin Hogue: 8 punti (3/4 da due, 0/0 da tre) – Voto 6.

Matteo Parravicini: 8 punti (0/1 da due, 2/6 da tre) – Voto 6,5.

Tommaso Guariglia: 6 punti (2/5 da due, 0/3 da tre) – Voto 6.

Mattia Palumbo: 4 punti (2/5 da due, 0/2 da tre) – Voto 5,5.

Giorgio Piunti: 2 punti (0/0 da due, 0/1 da tre) – Voto 6.

Davide Pascolo: 2 punti (1/1 da due, 0/1 da tre) – Voto 6.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook