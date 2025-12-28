BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Rieti-Fortitudo (68-62). Percentuali gelide
Una partita povera di ritmo e soluzioni offensive, in cui la Fortitudo resta aggrappata ai muscoli di Sorokas ma non trova mai un attacco credibile nel suo complesso.
La Fortitudo inciampa a Rieti in una serata complicata, fatta di attacchi inceppati, percentuali aride e poche certezze a cui aggrapparsi. I biancoblù restano a lungo aggrappati all’energia e ai muscoli di Sorokas, ma il resto dell’attacco fatica a trovare ritmo e soluzioni. Rieti fa il suo, senza brillare, ma capitalizzando meglio i momenti chiave e portando a casa una vittoria di sostanza.
Le pagelle di Rieti-Fortitudo (68-62)
Flats Service Fortitudo Bologna
Matteo Fantinelli: 4 punti (2/3 da due, 0/4 da tre) – Smista palloni, ma è un regista costretto a girare senza attori protagonisti: 11 assist, tanto ordine e pochissime soluzioni reali al tiro. Voto 6.
Gianluca Della Rosa: 2 punti (1/2 da due, 0/7 da tre) – Il canestro resta un miraggio. Quando anche i commentatori definiscono la prestazione “inaccettabile per la A2”, forse è meglio pensare alla prossima. Voto 3.
Alvise Sarto: 10 punti (5/5 da due, 0/3 da tre) – Parte leggero, segna con continuità vicino a canestro, poi si carica di falli e sparisce troppo presto dalla scena. Proprio quando serviva peso offensivo. Voto 4.
Vincenzo Guaiana: 9 punti (3/3 da due, 0/2 da tre) – Bravo, e si applica anche. Forse l’unico insiema al lituano. Voto 6.
Niccolò De Vico: 8 punti (1/2 da due, 1/5 da tre) – Cerca il canestro con maggiore convinzione, alternando buone scelte a conclusioni affrettate. Voto 5.
Simon Anumba: 5 punti (1/3 da due, 0/1 da tre) – Tiene botta fisicamente, fa il lavoro sporco e protegge il fortino, ma in attacco aiuta troppo poco. Voto 5.
Paulius Sorokas: 24 punti (5/7 da due, 2/7 da tre) – Ci prova davvero. Lotta, segna, cattura rimbalzi e si carica la squadra sulle spalle. Ma dietro di lui, il vuoto della Dimensione X (Stranger Things docet). Voto 6.5.
Samuele Moretti: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Serata senza appunti sul taccuino: presenza anonima in una partita che chiedeva ben altro impatto. Voto 4.
Matteo Imbrò: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Un altro nella lista per Lourdes. Senza voto.
