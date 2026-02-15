Le pagelle di Ruvo di Puglia-Fortitudo (83-90). Imbrò decisivo, Sorokas imponente

La Fortitudo espugna il campo di Ruvo di Puglia con una prova di sostanza e qualità, ribaltando l’inerzia dopo un primo tempo combattuto. I biancoblù crescono alla distanza, alzano l’intensità difensiva e piazzano l’allungo decisivo negli ultimi due quarti. Successo costruito con lucidità e talento, suggellato da un finale gestito con autorità.

Le pagelle di Ruvo di Puglia-Fortitudo (83-90)

Flats Service Fortitudo Bologna

Paulius Sorokas: 27 punti (4/4 da due, 4/8 da tre). Sempre ovunque, guida l’assalto offensivo: domina a canestro, a rimbalzo, segna quando serve e sembra avere anche tre polmoni. Un giocatore di categoria superiore, e il plus minus, anche se altissimo, non rende giustizia ad una prestazione quasi perfetta. Voto 8.5.

Toni Perkovic: 22 punti (4/6 da due, 3/11 da tre). Tiratore compulsivo: a volte stona, ma la melodia complessiva regge e tiene bene in difesa. Voto 6.5.

Matteo Imbrò: 16 punti (0/2 da due, 5/11 da tre). Entra in partita come una scintilla che diventa falò. Suo il tiro che decide la partita, e non può per questo prendere un voto sotto il 7. Voto 7.5.

Simon Anumba: 10 punti (3/5 da due, 0/0 da tre). Presenza intermittente, ma spesso si piazza in difesa e anche se Smith gli cade addosso, non si smuove di un centimetro. Ingombrante, per gli avversari. Voto 7.

Tutti decisivi

Matteo Fantinelli: 9 punti (1/2 da due, 2/3 da tre). Una visione di gioco che, a costo di ripetersi, ad oggi è merce rarissima. A volte vede i compagni dove neanche la telecamera riesce ad andare. Voto 7.

Vincenzo Guaiana: 3 punti (0/1 da due, 1/2 da tre). Naviga con prudenza, utile dietro ma poco audace davanti, Voto 6.

Samuele Moretti: 3 punti (1/2 da due, 0/0 da tre). Rimbalzi offensivi preziosissimi i suoi: regala seconde opportunità fondamentali. Voto 6.

Gianluca Della Rosa: 0 punti (0/1 da due, 0/4 da tre). Serata storta: non trova mai la rotta e lascia il timone agli altri. Voto 4.

Alvise Sarto: 0 punti (0/3 da due, 0/4 da tre). Sembra esserso svegliato nel mezzo di un sogno e resta sospeso tra campo e panchina senza incidere. Voto 4.

Niccolò De Vico: Senza voto.

Crifo Wines Ruvo di Puglia

Russ Smith: 20 punti (3/8, 3/8) – Voto 6.

Pierre Brooks II: 18 punti (4/10, 2/6) – Voto 6.

Mihajlo Jerkovic: 9 punti (3/6, 1/2) – Voto 6.

Aleksa Nikolic: 3 punti (1/2, 0/1) – Voto 5.

Scott Ulaneo: 3 punti (1/2, 0/0) – Voto 5.

Thomas Reale: 2 punti (0/0, 0/2) – Voto 5.

Bernardo Musso: 8 punti (4/5, 0/2) – Voto 6.

Micheal Anumba: 10 punti (3/3, 1/2) – Voto 6.

Jacopo Borra: 10 punti (5/5, 0/0) – Voto 7.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook