Seguici su

BasketFortitudo Bologna

Le pagelle di Scafati-Fortitudo (90-85). Un supplementare di rimpianti

Bologna costruisce, sbaglia, rincorre e arriva a giocarsela fino in fondo. Poi, nei possessi che pesano, Scafati è più lucida.

Pubblicato

36 minuti fa

il

Givova Scafati - Fortitudo Flats Service Bologna (©Fortitudo Flats Service Bologna)
Givova Scafati - Fortitudo Flats Service Bologna (©Fortitudo Flats Service Bologna)

Una partita a strappi, nervosa, che la Fortitudo rimette in piedi con orgoglio nel secondo tempo. Bologna risale, mette la testa avanti, ma nel finale spreca e al supplementare cede sotto i colpi di una Scafati più cinica. Finisce 90-85, con più di un rimpianto per i biancoblù.

Givova Scafati - Fortitudo Flats Service Bologna (©Fortitudo Flats Service Bologna)

Givova Scafati – Fortitudo Flats Service Bologna (©Fortitudo Flats Service Bologna)

Le pagelle di Scafati-Fortitudo (90-85)

Fortitudo Flats Service Bologna

  • Alvise Sarto: 19 punti (2/2 da due, 5/10 da tre) – È l’unico faro costante nella nebbia. Segna in ogni modo, tiene in vita la Fortitudo e si carica il peso dell’attacco sulle spalle. Voto 7.

  • Toni Perkovic: 15 punti (0/3 da due, 3/10 da tre) – Parte con il mirino storto e non lo raddrizza mai del tutto. Alterna tentativi coraggiosi a errori rumorosi. La volontà c’è, la precisione meno. Voto 6.

  • Paulius Sorokas: 14 punti (1/6 da due, 4/8 da tre) – Non il solito Paul, più stanco e in evidente difficoltà. Anche i canestri più semplici sembrano stregati. Voto 6.

Givova Scafati - Fortitudo Flats Service Bologna (©Fortitudo Flats Service Bologna)

Givova Scafati – Fortitudo Flats Service Bologna (©Fortitudo Flats Service Bologna)

  • Matteo Fantinelli: 14 punti (4/6 da due, 0/1 da tre) – Prende botte, rimbalzi e responsabilità. Fa reparto da solo, guida, si sporca le mani. Sbaglia due liberi pesanti, ma resta il cervello della squadra. Voto 6.5.

  • Matteo Imbrò: 8 punti (0/1 da due, 2/4 da tre) – Piccoli segnali, ma concreti. Entra e porta ordine. Il plus/minus parla per lui. Voto 6.

  • Niccolò De Vico: 6 punti (2/2 da due, 0/1 da tre) – Non brilla, ma è una presenza che si percepisce e infastidisce non poco l’attacco dei campani. Voto 6.

  • Gianluca Della Rosa: 5 punti (1/3 da due, 1/2 da tre) – Corre tanto, incide poco. Il quinto fallo lo manda fuori e spegne una serata già in salita. Voto 5.

  • Simon Anumba: 4 punti (2/5 da due) – Energia non convertita. Voto 5.

  • Samuele Moretti: 0 punti (0/2 da due) – Non segna, ma cattura 13 rimbalzi in 14 minuti. Forse avrebbe meritato più spazio nel finale. Voto 6.

  • Vincenzo Guaiana: 0 punti (0/0) – Serata silenziosa, quasi timida. Voto 5.

Givova Scafati

  • Terry Allen: 19 punti (6/7, 1/5) – Voto 7.

  • Bruno Mascolo: 17 punti (4/10, 1/6) – Voto 7.

  • Nazzareno Italiano: 12 punti (0/1, 4/6) – Voto 7.

  • Caleb Walker: 11 punti (4/6, 0/5) – Voto 6.

  • Rei Pullazi: 11 punti (3/3, 1/7) – Voto 6.

  • Marco Mollura: 10 punti (2/3, 2/5) – Voto 7.

  • Lorenzo Caroti: 10 punti (0/0, 2/5) – Voto 6.

  • Antonio Iannuzzi: 0 punti (0/1, 0/0) – Voto 5.

  • Saverio Bartoli: 0 punti (0/1, 0/0) – Voto 5.

  • Adrian Chiera: 0 punti (0/0, 0/0) – Voto 5.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *