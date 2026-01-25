BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Scafati-Fortitudo (90-85). Un supplementare di rimpianti
Bologna costruisce, sbaglia, rincorre e arriva a giocarsela fino in fondo. Poi, nei possessi che pesano, Scafati è più lucida.
Una partita a strappi, nervosa, che la Fortitudo rimette in piedi con orgoglio nel secondo tempo. Bologna risale, mette la testa avanti, ma nel finale spreca e al supplementare cede sotto i colpi di una Scafati più cinica. Finisce 90-85, con più di un rimpianto per i biancoblù.
Le pagelle di Scafati-Fortitudo (90-85)
Fortitudo Flats Service Bologna
-
Alvise Sarto: 19 punti (2/2 da due, 5/10 da tre) – È l’unico faro costante nella nebbia. Segna in ogni modo, tiene in vita la Fortitudo e si carica il peso dell’attacco sulle spalle. Voto 7.
-
Toni Perkovic: 15 punti (0/3 da due, 3/10 da tre) – Parte con il mirino storto e non lo raddrizza mai del tutto. Alterna tentativi coraggiosi a errori rumorosi. La volontà c’è, la precisione meno. Voto 6.
-
Paulius Sorokas: 14 punti (1/6 da due, 4/8 da tre) – Non il solito Paul, più stanco e in evidente difficoltà. Anche i canestri più semplici sembrano stregati. Voto 6.
-
Matteo Fantinelli: 14 punti (4/6 da due, 0/1 da tre) – Prende botte, rimbalzi e responsabilità. Fa reparto da solo, guida, si sporca le mani. Sbaglia due liberi pesanti, ma resta il cervello della squadra. Voto 6.5.
-
Matteo Imbrò: 8 punti (0/1 da due, 2/4 da tre) – Piccoli segnali, ma concreti. Entra e porta ordine. Il plus/minus parla per lui. Voto 6.
-
Niccolò De Vico: 6 punti (2/2 da due, 0/1 da tre) – Non brilla, ma è una presenza che si percepisce e infastidisce non poco l’attacco dei campani. Voto 6.
-
Gianluca Della Rosa: 5 punti (1/3 da due, 1/2 da tre) – Corre tanto, incide poco. Il quinto fallo lo manda fuori e spegne una serata già in salita. Voto 5.
-
Simon Anumba: 4 punti (2/5 da due) – Energia non convertita. Voto 5.
-
Samuele Moretti: 0 punti (0/2 da due) – Non segna, ma cattura 13 rimbalzi in 14 minuti. Forse avrebbe meritato più spazio nel finale. Voto 6.
-
Vincenzo Guaiana: 0 punti (0/0) – Serata silenziosa, quasi timida. Voto 5.
Givova Scafati
-
Terry Allen: 19 punti (6/7, 1/5) – Voto 7.
-
Bruno Mascolo: 17 punti (4/10, 1/6) – Voto 7.
-
Nazzareno Italiano: 12 punti (0/1, 4/6) – Voto 7.
-
Caleb Walker: 11 punti (4/6, 0/5) – Voto 6.
-
Rei Pullazi: 11 punti (3/3, 1/7) – Voto 6.
-
Marco Mollura: 10 punti (2/3, 2/5) – Voto 7.
-
Lorenzo Caroti: 10 punti (0/0, 2/5) – Voto 6.
-
Antonio Iannuzzi: 0 punti (0/1, 0/0) – Voto 5.
-
Saverio Bartoli: 0 punti (0/1, 0/0) – Voto 5.
-
Adrian Chiera: 0 punti (0/0, 0/0) – Voto 5.
