Mercato Fortitudo – Biancoblù su Toni Perkovic

La Fortitudo potrebbe forse essere al dunque nella ricerca di un giocatore straniero per venire incontro alle difficoltà incontrate sul fronte infermeria negli ultimi giorni. Perso Lee Moore per 2-3 mesi, la Effe si sta muovendo per trovare il nome più adatto possibile per il perseguimento dei propri obiettivi. Il nome che il mercato biancoblù porta con sé è in realtà europeo e non americano come inizialmente si poteva pensare. Il croato Toni Perkovic, infatti, potrebbe essere il giocatore prescelto dal club.

Toni Perkovic, nome vicino alla Fortitudo

Nato a Pola nel ’98, alto 191 cm, la guardia ha vestito nella stagione ’24-’25 la maglia della Pallacanestro Forlì, chiudendo la stagione con il 36% dalla lunga distanza e il 42% da 2, per un totale di 462 punti con i colori biancorossi. Con un passato relativamente breve anche nelle file della nazionale croata (Europei 2022 con la maggiore, oltre a qualche partecipazione con l’U20), Perkovic un anno fa era stato confermato da Forlì dopo la conclusione “canonica” del contratto (era infatti subentrato alla guardia Dawson, infortunata), vedendoselo prolungato fino a fine stagione. Forlì ha concluso la propria avventura ai playoff in semifinale contro Rimini. Qui le statistiche del giocatore nella passata stagione.

Nella stagione ’25-’26 Perkovic si è trasferito poi in Azerbaijan, nel club Netchi IK, iscritta peraltro alla FIBA Europe Cup. Il suo arrivo porterebbe in Fortitudo sicuramente punti ed esperienza, oltre a una discreta affidabilità dal perimetro e una buona conoscenza del campionato di serie A2 italiano. Nei prossimi giorni è probabile che seguiranno aggiornamenti in merito.

Fonte: Bologna Basket

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook