Paulius Sorokas nel quintetto ideale della 18^ giornata di serie A2!

La Fortitudo si gode un sereno Natale grazie alla netta e convincente vittoria su Ruvo di Puglia di domenica scorsa. Il 91-54 che chiude l’ultimo match casalingo del 2025 è un risultato importantissimo in primis per risollevare gli umori biancoblù dopo le due sconfitte consecutive a Bergamo e Rimini. Tra le file dell’Aquila c’è chi, ancora, si è distinto a livello nazionale: Paulius Sorokas, autore di una prova da 23 punti e 15 rimbalzi.

Sorokas inserito nel quintetto ideale

La stella lituana della Fortitudo, peraltro in una serata che a causa dell’assenza di Moore avrebbe potuto essere più complicata di quanto è effettivamente stata, ha brillato come sempre sul parquet del Madison di Piazza Azzarita. Sorokas è stato inserito nel quintetto ideale della 18esima giornata. Insieme a lui la Lega Nazionale Pallacanestro ha inserito Stefano Trucchetti (Vuelle Pesaro), Federico Mussini (Avellino Basket), Keshawn Curry (Basket Mestre 1958) e Robert Allen (Basket Torino).

Proprio quest’ultimo, Allen, è l’unico che, a oggi, sta tenendo un rendimento, in quanto a rimbalzi, migliore di Sorokas. L’americano cattura una media di 10.2 palloni a partita, mentre Paulius viaggia su cifre da 9.8 (entrambi su 18 gare disputate). Il lituano è anche quinto per media di minuti giocati a partita (33.4, 610 minuti complessivi) e primo per media rimbalzi difensivi, 7.7, davanti a Allen a quota 6.6. In totale, Paulius ha raccolto la bellezza di 177 palloni, dei quali 139 difensivi. Infine, è sempre tra i due la sfida per la media di valutazione più alta: Allen viaggia su cifre da 26.4, mentre Sorokas 21.4. Il gioiello lituano non potrebbe brillare più di così, non solo in Fortitudo, ma nella Lega Pallacanestro intera.

Le prossime sfide

La Fortitudo tornerà in campo il 28 dicembre, per affrontare il temibile Sebastiani Rieti a domicilio. La gara potrebbe riscrivere le sorti della qualificazione alla Final Four Coppa Italia, dalla quale la Fortitudo al momento è esclusa, visto che attualmente si trova al sesto posto. Si gioca domenica 28 dicembre, alle ore 18.

